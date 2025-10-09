Bethesda анонсировала презентацию Fallout Day 2025 — Fallout 5 и ремастер Fallout 3 на ней не покажут

Издательство Bethesda Softworks и разработчики из Bethesda Game Studios подтвердили планы на проведение прямой трансляции в честь ежегодного Дня Fallout, который отмечается 23 октября.

Как стало известно, презентация Fallout Day 2025 пройдёт 23 октября. Мероприятие стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за ходом шоу можно будет через YouTube, Twitch и Steam.

В анонсирующем трансляцию твите организаторы Fallout Day 2025 обещают свежие новости о «существующих играх Fallout», празднованиях сообщества и предстоящих фанатских мероприятиях.

Другими словами, на презентацию новых Fallout в рамках Fallout Day 2025 рассчитывать не стоит. Несмотря на это, фанаты в комментариях к записи Bethesda всё равно надеются хотя бы на тизер будущих игр.

Ранее сообщалось, что в разработке находится сразу несколько Fallout, включая ту, «что вы все ждёте», и засветившийся позапрошлой осенью среди судебных документов Microsoft ремастер Fallout 3.

Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард (Todd Howard) в прошлом упоминал, что студия выпустит Fallout 5 лишь после The Elder Scrolls VI, которая всё ещё далека от релиза. По слухам, Microsoft ищет способы ускорить разработку.

В ближайшее время фанатов серии ждёт второй сезон сериала «Фоллаут» (стартует 17 декабря в Prime Video) и самое крупное с 2020 года обновление для мультиплеерной ролевой игры Fallout 76 (ожидается в декабре).