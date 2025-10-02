Bethesda анонсировала самое крупное обновление для Fallout 76 с 2020 года — в Burning Springs появится звезда сериала «Фоллаут»

Издательство Bethesda Softworks и разработчики из Bethesda Game Studios представили Burning Springs — самое крупное с 2020 года контентное обновление для своей многопользовательской ролевой игры Fallout 76.
Обновление перенесёт игроков в юго-восточный регион штата Огайо. Засушливые просторы Burning Springs полны территорий для исследования, увлекательных цепочек заданий и новых событий.
Основной особенностью Burning Springs станут миссии по охоте на самых разыскиваемых существ Аппалачи (Grunt Hunts полегче, Head Hunts посложнее), выдавать которые будет знакомый фанатам персонаж.
изображения (6)
Речь идёт о стрелке со стальным взглядом из сериала «Фоллаут» — Гуле в исполнении Уолтона Гоггинса (Walton Goggins). «Стать Гулем в видеоигре после окончания второго сезона — у меня на сердце словно радуги заиграли», — поделился актёр.
По словам креативного директора Fallout 76 Джона Раша (Jon Rush), Гоггинс является большим фанатом серии, поэтому коллаборация с ним стала реальностью «органично и очень быстро». Видео разработчиков о Burning Springs прикреплено ниже.
Также в Burning Springs обещают новые фракции, уникальные виды оружия (включая револьвер Гуля), персонажей (вроде разумного супермутанта Короля ржавчины), бронированных когтей смерти и радиоактивного кабана в качестве питомца.
На тестовом сервере Burning Springs появится уже сегодня, 2 октября, а полноценный релиз запланирован на декабрь. Предполагается, что премьеру приурочат к старту второго сезона «Фоллаут», который намечен на 17 декабря.
Источники: