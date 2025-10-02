Bethesda анонсировала самое крупное обновление для Fallout 76 с 2020 года — в Burning Springs появится звезда сериала «Фоллаут»

Издательство Bethesda Softworks и разработчики из Bethesda Game Studios представили Burning Springs — самое крупное с 2020 года контентное обновление для своей многопользовательской ролевой игры Fallout 76.

Обновление перенесёт игроков в юго-восточный регион штата Огайо. Засушливые просторы Burning Springs полны территорий для исследования, увлекательных цепочек заданий и новых событий.

Основной особенностью Burning Springs станут миссии по охоте на самых разыскиваемых существ Аппалачи (Grunt Hunts полегче, Head Hunts посложнее), выдавать которые будет знакомый фанатам персонаж.

Скриншоты

Речь идёт о стрелке со стальным взглядом из сериала «Фоллаут» — Гуле в исполнении Уолтона Гоггинса (Walton Goggins). «Стать Гулем в видеоигре после окончания второго сезона — у меня на сердце словно радуги заиграли», — поделился актёр.

По словам креативного директора Fallout 76 Джона Раша (Jon Rush), Гоггинс является большим фанатом серии, поэтому коллаборация с ним стала реальностью «органично и очень быстро». Видео разработчиков о Burning Springs прикреплено ниже.

Также в Burning Springs обещают новые фракции, уникальные виды оружия (включая револьвер Гуля), персонажей (вроде разумного супермутанта Короля ржавчины), бронированных когтей смерти и радиоактивного кабана в качестве питомца.

На тестовом сервере Burning Springs появится уже сегодня, 2 октября, а полноценный релиз запланирован на декабрь. Предполагается, что премьеру приурочат к старту второго сезона «Фоллаут», который намечен на 17 декабря.