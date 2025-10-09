Сегодня 09 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Microsoft заключила партнёрское соглашен...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft заключила партнёрское соглашение с Гарвардом — Copilot прокачают в области медицины

В стремлении обойти более продвинутых в области искусственного интеллекта конкурентов Microsoft решила усилить свои позиции по направлению здравоохранения — здесь она, по её убеждению, сможет предложить более мощное решение, чем любой крупный игрок, и укрепить бренд своего ИИ-помощника Copilot.

Источник изображений: BoliviaInteligente / unsplash.com

Источник изображений: BoliviaInteligente / unsplash.com

В октябре выйдет крупное обновление Copilot, ставшее плодом сотрудничества Microsoft и Гарвардской медицинской школы, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники. Софтверный гигант выплатит университету лицензионный сбор, и новая версия Copilot сможет использовать в своих ответах на связанные со здравоохранением вопросы информацию из библиотеки Harvard Health Publishing. Компания хочет дать людям возможность принимать обоснованные решения о лечении сложных заболеваний, например, диабета, заявил президент по направлению здравоохранения в подразделении Microsoft AI Доминик Кинг (Dominic King), но отказался обсуждать соглашение с Гарвардом.

Сообщество экспертов, впрочем, предостерегает общественность от чрезмерного доверия к чат-ботам при получении медицинских консультаций. В 2024 года ученые Стэнфордского университета провели исследование и установили, что ChatGPT дал около 20 % некорректных ответов на медицинские вопросы. В Harvard Health Publishing есть материалы, касающиеся и психического здоровья, но в Microsoft пока не говорят, как обновлённый Copilot будет работать с этой темой — ChatGPT, как стало известно ранее, может оказаться опасным для пользователей с нездоровой психикой. Сейчас при ответе на вопросы Copilot обращается к моделям от OpenAI. ИИ-помощник от Microsoft также будет оказывать пользователям помощь в поиске ближайших медицинских учреждений, исходя из потребностей и условий страховки.

Глава подразделения Microsoft AI Мустафа Сулейман (Mustafa Suleyman) решил сделать ставку на направление здравоохранения и увеличил штат сотрудников своего подразделения. В июне Microsoft AI, в котором также работают врачи, доложило, что разработанный им инструмент на основе искусственного интеллекта научился ставить диагнозы в четыре раза точнее, чем консилиум докторов, и при этом обходится значительно дешевле. Несмотря на наличие соглашения с OpenAI, у софтверного гиганта сохраняется острая потребность получить технологическую независимость от стартапа — вскоре этим вопросом вплотную займётся один из заместителей главы корпорации Сатьи Наделлы (Satya Nadella).

В 2024 году Microsoft сформировала подразделение, работающее в области потребительского ИИ и сопутствующих исследований — компания обучает свои модели в надежде постепенно отказаться от продуктов OpenAI, но на это уйдут годы. Поэтому Microsoft повторяет, что OpenAI остаётся её партнёром в области передовых моделей ИИ, и корпорация просто будет предлагать своим клиентам лучшее из того, что есть. Пока в области потребительского ИИ Microsoft значительно отстаёт от OpenAI: приложение Copilot скачали 95 млн раз, ChatGPT — более 1 млрд. Copilot существует в виде потребительского приложения и виртуального помощника в составе корпоративного ПО компании, и в основе всех этих продуктов лежат модели OpenAI, хотя часть из них уже начали переводить на альтернативные решения, в частности, на разработки Anthropic.

ИИ для Microsoft остаётся важным источником дохода, потому что её облачную инфраструктуру Azure используют для своих рабочих нагрузок OpenAI и другие компании. В сентябре софтверный гигант и стартап подписали соглашение, по которому Microsoft получит 30 % акций коммерческой организации, которую OpenAI пытается создать — но окончательным это соглашение пока не является.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft снова закрыла возможность установки Windows 11 без подключения к интернету
Microsoft исправила баг, из-за которого в Windows 11 некорректно работала функция «Обновить и завершить работу»
Copilot тормозит при запуске нескольких приложений Microsoft Office — и Microsoft не знает, почему
«Билайн Big Data & AI» и IVA Technologies займутся совместной разработкой ИИ-продуктов
Еврокомиссия выделит €1 млрд на внедрение ИИ в десяти отраслях
Разработчик Baldur’s Gate 3 бросил тень на план Илона Маска «сделать игры снова великими» с помощью ИИ
Теги: microsoft, copilot, ии, здравоохранение, медицина
microsoft, copilot, ии, здравоохранение, медицина
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Изгнанные Маском без выходного пособия топ-менеджеры Twitter добились «справедливости» через суд
Дженсен Хуанг отправил в Samsung гарантийное письмо — в компании не верят, что Nvidia захочет закупать её HBM3E
Самое большое дополнение в истории Crusader Kings 3 не заставит себя долго ждать — дата выхода и новый трейлер All Under Heaven
Ловкость рук и никакого мошенничества: мегасделки OpenAI на $1 трлн сводятся к передаче денег по кругу
Легендарную стратегию Dune II эпохи MS-DOS теперь можно запустить в Telegram
Microsoft заключила партнёрское соглашение с Гарвардом — Copilot прокачают в области медицины 42 мин.
Уволенные Microsoft ветераны The Elder Scrolls Online основали Sackbird Studios, чтобы создавать «незабываемые» игры без оглядки на инвесторов 53 мин.
Осовремененная версия популярного квеста Syberia получила новый сюжетный трейлер 56 мин.
Salesforce не будет платить выкуп хакерам, укравшим из её базы данные 39 клиентов, включая Toyota и FedEx 2 ч.
Netflix анонсировала «совершенно новый способ игры», который выведет веселье на новый уровень — видеоигры для телевизоров 3 ч.
Discord сообщил об утечке удостоверений личности 70 000 пользователей 8 ч.
В Steam открылось тестирование Valor Mortis от разработчиков Ghostrunner — ролевого боевика от первого лица в духе Dark Souls и BioShock 17 ч.
Ninja Gaiden 4, Baldur’s Gate, новая игра от создателей Psychonauts и многое другое: Microsoft раскрыла первые новинки Game Pass после подорожания 19 ч.
«Билайн Big Data & AI» и IVA Technologies займутся совместной разработкой ИИ-продуктов 20 ч.
«Интернет — не свалка для негатива»: в китайских соцсетях массово банят пессимистов 20 ч.
Совокупная пропускная способность международных интернет-соединений достигла 1835 Тбит/с 21 мин.
Китай ограничил экспорт своих чипов и полупроводникового оборудования — ради «национальной безопасности» 45 мин.
Блоки питания MSI MAG GLS 80 Plus Gold получили платиновый рейтинг Cybnetics 54 мин.
AMD обгонит Nvidia по техпроцессам: в ускорителях Instinct MI450 будут использоваться 2-нм чипы, а в Rubin — нет 56 мин.
Alibaba займётся созданием интеллектуальных роботов на базе ИИ-моделей Qwen 2 ч.
Huawei попыталась продать свои ИИ-чипы Ascend в ОЭА, пока США тянули с поставками ускорителей NVIDIA на Ближний Восток 2 ч.
Чипы будущего примеряют бриллианты — новым стандартом охлаждения станут синтетические алмазы 2 ч.
В iFixit докопались, как работают волноводы в Meta Ray-Ban Display, и поняли, что отремонтировать очки невозможно 3 ч.
«Людям надоели одинаковые фото» — альянс Realme и Ricoh пообещал изменить мобильную фотографию 3 ч.
Broadcom представила 102,4-Тбит/с СРО-коммутатор TH6-Davisson 3 ч.