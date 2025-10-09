Microsoft заключила партнёрское соглашение с Гарвардом — Copilot прокачают в области медицины

В стремлении обойти более продвинутых в области искусственного интеллекта конкурентов Microsoft решила усилить свои позиции по направлению здравоохранения — здесь она, по её убеждению, сможет предложить более мощное решение, чем любой крупный игрок, и укрепить бренд своего ИИ-помощника Copilot.

В октябре выйдет крупное обновление Copilot, ставшее плодом сотрудничества Microsoft и Гарвардской медицинской школы, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники. Софтверный гигант выплатит университету лицензионный сбор, и новая версия Copilot сможет использовать в своих ответах на связанные со здравоохранением вопросы информацию из библиотеки Harvard Health Publishing. Компания хочет дать людям возможность принимать обоснованные решения о лечении сложных заболеваний, например, диабета, заявил президент по направлению здравоохранения в подразделении Microsoft AI Доминик Кинг (Dominic King), но отказался обсуждать соглашение с Гарвардом.

Сообщество экспертов, впрочем, предостерегает общественность от чрезмерного доверия к чат-ботам при получении медицинских консультаций. В 2024 года ученые Стэнфордского университета провели исследование и установили, что ChatGPT дал около 20 % некорректных ответов на медицинские вопросы. В Harvard Health Publishing есть материалы, касающиеся и психического здоровья, но в Microsoft пока не говорят, как обновлённый Copilot будет работать с этой темой — ChatGPT, как стало известно ранее, может оказаться опасным для пользователей с нездоровой психикой. Сейчас при ответе на вопросы Copilot обращается к моделям от OpenAI. ИИ-помощник от Microsoft также будет оказывать пользователям помощь в поиске ближайших медицинских учреждений, исходя из потребностей и условий страховки.

Глава подразделения Microsoft AI Мустафа Сулейман (Mustafa Suleyman) решил сделать ставку на направление здравоохранения и увеличил штат сотрудников своего подразделения. В июне Microsoft AI, в котором также работают врачи, доложило, что разработанный им инструмент на основе искусственного интеллекта научился ставить диагнозы в четыре раза точнее, чем консилиум докторов, и при этом обходится значительно дешевле. Несмотря на наличие соглашения с OpenAI, у софтверного гиганта сохраняется острая потребность получить технологическую независимость от стартапа — вскоре этим вопросом вплотную займётся один из заместителей главы корпорации Сатьи Наделлы (Satya Nadella).

В 2024 году Microsoft сформировала подразделение, работающее в области потребительского ИИ и сопутствующих исследований — компания обучает свои модели в надежде постепенно отказаться от продуктов OpenAI, но на это уйдут годы. Поэтому Microsoft повторяет, что OpenAI остаётся её партнёром в области передовых моделей ИИ, и корпорация просто будет предлагать своим клиентам лучшее из того, что есть. Пока в области потребительского ИИ Microsoft значительно отстаёт от OpenAI: приложение Copilot скачали 95 млн раз, ChatGPT — более 1 млрд. Copilot существует в виде потребительского приложения и виртуального помощника в составе корпоративного ПО компании, и в основе всех этих продуктов лежат модели OpenAI, хотя часть из них уже начали переводить на альтернативные решения, в частности, на разработки Anthropic.

ИИ для Microsoft остаётся важным источником дохода, потому что её облачную инфраструктуру Azure используют для своих рабочих нагрузок OpenAI и другие компании. В сентябре софтверный гигант и стартап подписали соглашение, по которому Microsoft получит 30 % акций коммерческой организации, которую OpenAI пытается создать — но окончательным это соглашение пока не является.