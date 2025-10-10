Сегодня 10 октября 2025
Intel начала в Аризоне выпуск чипов по т...
Новости Hardware
Intel начала в Аризоне выпуск чипов по технологии 18A, но завоёвывать доверие клиентов придётся непросто

Передовой техпроцесс Intel 18A внедрён в массовое производство на двух недавно построенных в Аризоне предприятиях компании общей стоимостью $32 млрд. Конкуренция, убыточность бизнеса, скепсис инвесторов и политические сюрпризы американского президента являются лишь частью проблем, которые новому производству предстоит преодолеть.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

Производимые здесь по технологии Intel 18A компоненты начнут появляться в составе процессоров для ноутбуков и серверов в следующем году, первыми на рынок попадут мобильные Panther Lake. «Это самое передовое полупроводниковое производство в мире на данный момент, но мы понимаем, что нам предстоит долго завоёвывать доверие наших клиентов», — приводит Financial Times слова старшего вице-президента Intel по контрактному бизнесу Кевина О’Бакли (Kevin O’Buckley). Аналитики Creative Strategies предполагают, что ключевые клиенты Intel примут решение о готовности поручить выпуск своих чипов этой компании в течение ближайших шести или восьми месяцев.

Речь даже может идти не собственно о запущенной в производство технологии 18A, а о следующей ступени 14A, подготовку к освоению которой Intel намерена продолжать только при наличии потенциальных заказов со стороны крупных клиентов. От способности Intel завоевать доверие заказчиков будет зависеть весь контрактный бизнес компании.

Давление на Intel в этой сфере происходит сразу с нескольких сторон. Получившее 10 % акций компании американское правительство будет настаивать на освоении передовых технологий на территории США и развитии производства чипов в стране в целом. На строительство двух предприятий в Аризоне обошлось Intel более чем в половину всей выручки за 2024 год. При этом убытки производственного подразделения Intel каждый квартал измеряются несколькими миллиардами долларов на протяжении уже двух лет, и света в конце туннеля пока не видно. Аналитики Morgan Stanley отмечают, что контрактный бизнес Intel ежегодно теряет по $10 млрд, а долговая нагрузка компании превышает $20 млрд.

Корпус предприятия Fab 52 в Аризоне достроен и оснащён необходимым оборудованием, а соседний корпус Fab 62 пока пустует, поскольку опережающие темпы расширения производственных мощностей уже подвели предыдущего генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), который во многом из-за своей излишней оптимистичности в декабре прошлого года лишился занимаемой должности.

Его преемнику Лип-Бу Тану (Lip-Bu Tan) аналитики начали приписывать готовность продать производственный бизнес Intel целиком, но политика Трампа и здесь внесла свои коррективы. Власти США считают Intel ключевым национальным производителем чипов, а потому будут поддерживать его на плаву через участие в капитале, но с упором на развитие производства в США. К спасению Intel приложили руку Nvidia и SoftBank, причём первая помогла не только деньгами, но и участием в разработке процессоров нового поколения.

С учётом того, как активно администрация Трампа привлекает производителей чипов к локализации выпуска продукции в США, технические возможности Intel могут оказаться очень кстати тем, кто согласится с этой политикой. Под давлением Трампа у Intel могут появиться новые клиенты. К прогрессу Fab 52 многие из них пристально присматриваются уже сейчас, хотя могут и не воспользоваться фирменным техпроцессом Intel 18A. При всём этом нынешний глава Intel вынужден искать возможности для сокращения расходов, поскольку совет директоров для этого его и поставил на место Гелсингера.

Собственная продукция Intel с конвейера Fab 52 уже начинает сходить — выпущенные по технологии 18A кристаллы лягут в основу мобильных процессоров Panther Lake и серверных Clearwater Forest. Поскольку предшествующие поколения процессоров Intel на уровне отдельных кристаллов почти полностью изготавливались конкурирующей TSMC, возвращение продукции на собственный конвейер имело для Intel большую идеологическую значимость.

Изначальные проблемы с высоким уровнем брака продукции на предприятии Fab 52 были устранены, по словам представителей Intel. Выход соответствующих процессоров на рынок в начале следующего года должен изменить репутацию компании в глазах клиентов и инвесторов, по их мнению. Активное использование EUV-литографии при выпуске чипов по технологии 18A потребовало от Intel серьёзных затрат на закупку необходимого оборудования ASML. Если к 2028 году будет внедрён техпроцесс Intel 14A и он привлечёт достаточно сторонних клиентов, это позволит компании оправдать все сопутствующие затраты. Времени у потенциальных заказчиков на принятие соответствующего решения остаётся не так много, и для Intel это тоже довольно узкое окно возможностей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: intel, intel 18a, производство микросхем, аризона, полупроводники
