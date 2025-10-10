TSMC во втором квартале нарастила долю на контрактном рынке до 71 %

Масштабы бизнеса и технологические успехи позволяют тайваньской компанией TSMC оставаться лидером на мировом рынке услуг по контрактному производству чипов, причём отрыв от конкурентов в показателях выручки продолжает увеличиваться. Во втором квартале текущего года TSMC занимала 71 % рынка контрактных услуг по производству чипов.

К такому выводу пришли представители Counterpoint Research в рамках своего регулярного отчёта по состоянию рынка полупроводниковых компонентов. Если в первом квартале текущего года TSMC занимала только 68 % рынка, то по итогам второго её доля выросла на 3 процентных пункта, а в годовом сравнении прирост составил сразу 6 процентных пунктов.

Ближайший конкурент в лице южнокорейской Samsung Electronics во втором квартале занимал только 8 % мирового рынка, причём методика учитывает выручку компании от оказания услуг своему собственному подразделению, занимающемуся разработкой процессоров. В первом квартале текущего года Samsung занимала 9 % рынка, а год назад её доля была ещё на один процентный пункт выше.

Китайская SMIC на протяжении пяти кварталов подряд удерживала 6 % мирового контрактного рынка, но во втором квартале текущего года её доля сократилась до 5 %. Надо полагать, что именно Samsung и SMIC стали основными жертвами экспансии TSMC, поскольку позиции GlobalFoundries пострадали только в годовом сравнении (сократившись с 5 до 4 %), а доля UMC остаётся на уровне 5 % уже на протяжении четырёх кварталов подряд. Кстати, все прочие компании за пределами первой четвёрки во втором квартале текущего года сообща контролировали не более 8 % рынка услуг по контрактному производству чипов. Это на один процентный пункт меньше, чем годом ранее. Компания Intel в эту статистику не включена по причине наличия в своей структуре бизнеса по продаже самостоятельно изготавливаемых процессоров, да и сторонние заказы Intel пока ничтожно малы, в любом случае.

Если говорить о динамике, то выручка контрактных производителей чипов во втором квартале текущего года выросла на 33 % в годовом сравнении, что во многом указывает на влияние бума систем искусственного интеллекта. Именно TSMC приняла на свои счета основной прирост мировой выручки в этой сфере. Свою долю компания смогла увеличить за счёт расширения объёмов выпуска 3-нм продукции, а также высокой загрузки линий, выдающих 4-нм и 5-нм продукцию. Кроме того, она расширяет услуги по упаковке передовых чипов по методу CoWoS.

В текущем полугодии, как ожидают аналитики Counterpoint Research, крупнейшие производители чипов продолжат наращивать загрузку своих линий, выдающих передовую продукцию, а также увеличивать объёмы обработки кремниевых пластин в целом.