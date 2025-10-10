OpenAI догнала Anthropic в ИИ-программировании

Ассистент по написанию компьютерного кода OpenAI Codex в ряде задач оказался лучше, чем считающийся первым на рынке Anthropic Claude Code, сообщил ресурс The Information. Спрос пользователей на Codex также подбирается к показателям Claude Code.

Разработчики открытых проектов одобрили 74,3 % кода, написанного Codex, и это немного выше, чем 73,7 %, которые показал Claude Code. Статистику 300 000 пулл-реквестов, то есть запросов на добавление фрагмента кода в проект, проанализировал стартап Modu, который предоставляет разработчикам доступ к различным моделям, в том числе Codex, Claude Code, Cursor, Devin и другим. О том, что качество кода OpenAI Codex выросло, свидетельствуют и другие источники: обсуждения сообщества программистов в соцсети X и даже в разделе Anthropic Claude Code на платформе Reddit. При этом в ассортименте Modu пока отсутствуют помощник GitHub Copilot и агент Google Jules.

Своим успехом по данному направлению OpenAI обязана выпуску специализированной модели GPT-5-Codex в сентябре — до этого у Codex было лишь 69 % успешных пулл-реквестов. Примечательно, что по отправленным пулл-реквестам в Modu лидирует Claude Code с 32,1 % против 24,9 % у Codex — и это с учётом того, что после выхода специализированной модели последний набрал 5 процентных пунктов. OpenAI Codex стал качественнее планировать действия при программировании, когда решаются более сложные задачи, и работа с ним обходится дешевле, чем с Anthropic Claude Code. Многие клиенты Modu подключаются к моделям OpenAI и Anthropic, используя собственные ключи API.

Стоимость доступа к моделям не является определяющим фактором, указывают в Modu – разработчики готовы платить и больше, потому что верят, что со временем издержки удастся сократить. Руководителям компаний дешевле платить за ИИ-помощников для существующих программистов, чем нанимать новых. Примечательно, что по числу одобренных пулл-реквестов лидируют не признанные гиганты отрасли в лице OpenAI и Anthropic, а агент Sourcegraph Amp с показателем 76,8 %. Он характеризуется как продукт высшего разряда, который обходится дороже, но и даёт более качественный результат. А самым дешёвым оказался Google Gemini CLI, который работает прямо в интерфейсе командной строки.

Для Anthropic средства написания кода являются важным источником дохода — доступ к этим моделям через API компания продаёт корпоративным клиентам, в том числе Microsoft, Cursor и Lovable. Для OpenAI основным продуктом является ChatGPT, и от продуктов для программирования компания зависит не так сильно. Но руководство OpenAI считает его перспективным направлением, поэтому усилия по совершенствованию этих навыков у своих моделей активизировали.