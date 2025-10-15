Обзор MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS: универсальная видеокарта для всех игровых платформ

В конце весны на нашем сайте вышел обзор GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC — интересной кастомной модели MSI. В статье мы показали, на что способна эта видеокарта. Оказалось, ей вполне по силам обеспечить высокий FPS в играх даже в формате 4K: где-то в оригинальном разрешении с использованием максимального качества графики, где-то — после снижения настроек до значения «Высокие», где-то — вместе с различными режимами технологии DLSS. Сегодня речь пойдет о GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS. У обоих кастомов MSI много схожего, но старшая версия предлагает 16 Гбайт видеопамяти и больше FPS в играх. А еще мы протестировали новинку сразу на трех массовых платформах AMD и Intel.

⇡#Технические характеристики и особенности конструкции

Бесспорно, герой сегодняшнего обзора обзавелся говорящим названием. Сразу понятно, что кастомная модель GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS оснащена кулером с тремя вентиляторами и обладает заводским разгоном. Прочие характеристики видеокарты указаны в таблице.

MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS Графический процессор Название GB203 Микроархитектура Blackwell Техпроцесс, нм TSMC 4NP Число транзисторов, млрд 45,6 Тактовая Boost-частота, МГц 2572 Число шейдерных ALU 8960 Число блоков наложения текстур 280 Число ROP 96 Тензорные ядра 280 RT-ядра 70 Объем кеша L2, Мбайт 64 Оперативная память Разрядность шины, бит 256 Тип микросхем GDDR7 SGRAM Пропускная способность на контакт, Гбит/с 28 Шина ввода/вывода PCI Express 5.0 x16 Объем, Гбайт 16 Вывод изображения Интерфейсы вывода изображения DisplayPort 2.1b, HDMI 2.1b Энергопотребление TBP/TDP, Вт 300 Цена Розничная цена в Москве, руб. от 95 000 руб.

К устройству прилагаются металлическая подпорка для жесткого крепления в корпусе ПК и переходник питания с трех восьмиконтактных разъемов на один 12V-2x6.

Масса устройства составляет 1320 граммов — на фоне монструозных модификаций GeForce RTX 5080 и GeForce RTX 5090 герой обзора не кажется слишком большой видеокартой. Тем не менее подпорка, поставляющаяся в комплекте с GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS, точно не будет лишней. Длина кулера 3D-ускорителя MSI составляет 338 мм, высота — 140 мм, а ширина — 50 мм. В компьютерном корпусе устройство занимает 2,5 слота расширения.

Как уже было сказано, дизайн GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS полностью повторяется — не Ti-версия выглядит точно так же. Под пластиковым полупрозрачным кожухом, к которому крепятся вентиляторы, спрятано шесть мерцающих полос. Плюс RGB-подсветкой наделен логотип игрового подразделения компании, расположенный на заднем торце устройства.

Младшая версия GAMING TRIO оснащена одной микросхемой BIOS. У GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS прошивок две — они переключаются при помощи специального рычажка, распаянного рядом с 16-пиновым разъемом питания. Подробнее о том, как работает видеокарта, читайте далее.

На I/O-панели видеокарты уместились три выхода DisplayPort и один HDMI. С появлением серии GeForce RTX 50 был совершен апгрейд видеоинтерфейсов: на смену DisplayPort 1.4a и HDMI 2.1 пришли стандарты DisplayPort 2.1b и HDMI 2.1b, производительность которых в наивысшем режиме UHBR 20 достигает 20 Гбит/с на линию и 80 Гбит/с — при использовании всех четырех каналов.

Кулер GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS получил название TRI FROZR 4. В его состав входят три 100-мм вентилятора STORMFORCE. В MSI утверждают, что новая конструкция лопастей с аэродинамическими ребрами в форме когтя увеличивает давление воздуха и оптимизирует воздушный поток для достижения лучшей эффективности и уменьшения шума. На фотографиях хорошо видно, что все лопасти STORMFORCE объединены рамкой. В основе каждой крыльчатки лежит двойной шарикоподшипник.

Металлический бекплейт тоже является элементом системы охлаждения — пластина отводит часть тепла от GPU с обратной стороны печатной платы. Бекплейт имеет вырез и примерно треть радиатора кулера продувается насквозь.

Основой кулера TRI FROZR 4 является массивный двухсекционный радиатор. Все его детали покрыты никелем. Кристалл GPU и микросхемы видеопамяти накрыты общим теплосъемником, который связан с пакетом ребер пятью тепловыми трубками разной длины и формы. Для силовых каскадов и дросселей VRM предусмотрены собственные контактные площадки. Производитель обращает наше внимание на специальные V-образные вырезы на ребрах. Такая конструкция, получившая название AIR ANTEGRADE FIN 2.0, оптимизирует поток воздуха, снижая его сопротивление и увеличивая эффективность охлаждения. А технология WAVE CURVED 4.0 (края ребер имеют волнистую форму и собраны с чередованием их высоты под определенным углом) значительно снижает турбулентность и увеличивает рассеивание тепла.

Подсистема питания GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS насчитывает 18 фаз. Везде используются силовые сборки Monolithic Power Systems MP87993, каждая из которых выдерживает нагрузку до 50 А. Пятнадцать каналов отвечают за работу графического процессора — ими управляет ШИМ-контроллер Monolithic Power Systems MP29816. Еще три фазы отвечают за стабильность чипов VRAM (под управлением контроллера Monolithic Power Systems MP2988). Кстати, на плате распаяно восемь чипов Samsung K4VAF325ZC-SC28. Как видно из названия, их пропускная способность составляет 28 Гбит/с, но на деле данная GDDR7-память способна работать на более высоких скоростях.

⇡#Методика тестирования и стенд

В этой статье MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS была протестирована сразу на трех массовых платформах: AMD AM5, Intel LGA1700 и Intel LGA1851. Полностью тестовый стенд указан в таблице ниже.

Конфигурация тестовых стендов CPU AMD Ryzen 7 7800X3D Intel Core i7-14700KF Intel Core Ultra 7 265KF Материнская плата MSI MPG X870E CARBON WIFI MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI MSI MPG Z890 EDGE TI WIFI Оперативная память DDR5-6400 (32-39-39-84), 2 × 16 Гбайт Видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS Накопитель Intel 760p, 2 Тбайт Блок питания MSI MAG A1250GL PCIE5, 1250 Вт Система охлаждения CPU MSI MAG CORELIQUID I360 Корпус Открытый стенд Монитор NEC EA244UHD Операционная система Windows 11 x64 ПО для видеокарт AMD — NVIDIA 581.29 Дополнительное ПО Удаление драйверов Display Driver Uninstaller 18.0.7.3 Измерение FPS CAPFRAMEX 1.7.2 Разгон и мониторинг GPU-Z 2.64.0 MSI Afterburner 4.6.6 Дополнительное оборудование Тепловизор Fluke Ti400 Шумомер Mastech MS6708 Ваттметр watts up? PRO

Нагрузка на видеокарты создавалась при помощи игры Cyberpunk 2077 (максимальные настройки качества графики, 4K-разрешение) на протяжении двух часов. Уровень производительности участников тестирования определялся бенчмарками 3DMARK Speed Way и Steel Nomad.

Температура в помещении на момент тестирования составляла 24 градуса Цельсия.

Уровень шума измерялся при помощи прибора Mastech MS6708, установленного напротив видеокарты на расстоянии 10 см.

Тестирование видеокарт проводилось в 15 играх в трех популярных разрешениях: Full HD, WQHD и Ultra HD. Полный перечень приложений и настроек графики приведен ниже.

Настройки графики 1:

Counter-Strike 2. DirectX 11. Карта Dust II (карта FPS Benchmark из мастерской). Повышенный контраст игроков — вкл., технологии NVIDIA — выкл., макс. частота кадров — 1000, шаблоны — «Очень высокая».

Baldur’s Gate III. DirectX 11. Прогулка по Вратам Балдура. Общее качество графики — «Ультра», апскейлинг — выкл., 16x AF, TAA, сумеречные лучи — вкл., свечение — вкл., рассеяние света внизу — вкл., динамические толпы — вкл., затенение фонового света — вкл.

The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition. DirectX 12. Новиград и окрестности. Трассировка лучей — выкл., TAAU, динамическое разрешение — выкл., повышение четкости — «Высокое», HBAO+, качество отражений в экранном пространстве — «Высокое», эффекты — вкл., NVIDIA HairWorks — вкл. (8x AA, высокое качество), качество графики по умолчанию — «Запредельное+», создание кадров DLSS — выкл., NVIDIA Reflex — выкл.

Cyberpunk 2077. DirectX 12. Поездка в городе. Быстрая настройка качества — «Впечатляющее», масштаб разрешения — выкл., создание кадров — выкл., качество текстур — «Высокое», трассировка лучей — выкл., плотность толпы — «Высокая», обычные настройки — вкл. (высокое размытие при движении), NVIDIA Reflex — выкл.

Alan Wake 2. DirectX 12. Прогулка по лесу. DLAA, масштабирование разрешения — выкл., эффекты — вкл., шаблон качества — «Выс.», качество постобработки — «Выс.», объемное освещение — «Выс.», качество светового пятна — «Выс.», разрешение теней — «Выс.», SSAO, трассировка — выкл.

A Plague Tale: Requiem. DirectX 12. Миссия «Под иным солнцем». Оптимизация разрешения — максимальное качество, NVIDIA DLSS SR и FG — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., хроматические аберрации — «Обычная», число анимированных крыс — «Средняя», частота обновления крыс — «Средняя», частота обновления НИП — «Средняя», настройки графики — «Ультра», трассировка теней — выкл.

Red Dead Redemption 2. Vulkan. Встроенный бенчмарк (последняя сцена). NVIDIA Reflex — выкл., предустановленный уровень качества — «Качество», сглаживание TAA — «Высоко», дополнительные настройки заблокированы.

Kingdom Come Deliverance II. DirectX 12. Миссия «Беззаботные наездники». Качество изображения — «Эксперимент.», SMAA 2TX, горизонт. поле зрения — 95, масштабирование разрешения — выкл., размытие в движении — «Объект», глубина резкости вблизи — вкл.

Assassin’s Creed Shadows. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Поле зрения — 100 %, динамическое разрешение — выкл., TAA 100 %, генерация кадров — выкл., размытие при движении — вкл., хроматическая аберрация — вкл., общие предустановки — «Максимальн.», глоб. освещение при трассировке лучей — «Рассеивание + отражения (везде)».

Black Myth: Wukong. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Размытие при движении — «Очень заметные», степень избыточной выборки сглаживания — 100, TSR, генерация кадров — выкл., полная трассировка лучей — выкл., набор настроек графики — «Реалистичн.».

Horizon Zero Dawn Remastered. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Способ масштабирования — выкл., TAA, динамическое разрешение — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., генерация кадров — выкл., конфигурация — «Макс.», поле зрения — 0 %, эффект скорости — 10, резкость — 5, эффекты — вкл.

RoboCop: Rogue City. DirectX 12. Прогулка по Детройту. Поле зрения — 80, улучшенное масштабирование — выкл., масштаб разрешения — 100, NRLL — выкл., графика — «Эпич.», высокое качество отражений — вкл.

Warhammer 40,000: Space Marine 2. DirectX 12. Миссия «Утрата». Разрешение рендеринга — исходное, масштабирование разрешения — TAA, окружающее затенение с трассировкой лучей — выкл., предустановка качества — «Ультра», качество физики — по умолчанию, размер роя на заднем плане — по умолчанию, симуляция ткани — «Высокое».

Tainted Grail: The Fall of Avalon. DirectX 11. Прогулка по «Рогам Юга». Поле зрения — 100, размытие в движении — вкл. (33 %), готовые настройки графики — «Ультра», динамическое разрешение — нет, TAA, дополнительные настройки графики (разное) — «Высоко», дальность обзора — 100 %, качество текстур — «Высоко», Mip Bias — 100 %.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. DirectX 12. Прогулка по дороге близ Имперского города. Quality Level — «Ultra», Lumen Hardware RT — выкл., Lumen Software RT Quality — «High», TAA, Upscaling Technique — выкл., NVIDIA Reflex — выкл.

Настройки графики 2:

The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition. DirectX 12. Новиград и окрестности. Трассировка лучей — вкл., глобальное освещение с трассировкой лучей — «Высокое», отражения, тени и рассеянное затенение с трассировкой лучей — вкл., TAAU, динамическое разрешение — выкл., повышение четкости — «Высокое», качество отражений в экранном пространстве — «Высокое», эффекты — вкл., NVIDIA HairWorks — вкл. (8x AA, высокое качество), качество графики по умолчанию — «Запредельное+», создание кадров DLSS — выкл., NVIDIA Reflex — выкл.

Cyberpunk 2077. DirectX 12. Поездка в городе. Быстрая настройка качества — «Впечатляющее», масштаб разрешения — выкл., создание кадров — выкл., качество текстур — «Высокое», трассировка лучей — вкл., отражения, солнечные тени и локальные тени — вкл., освещение с трассировкой лучей — «Невероятное», трассировка пути — выкл., плотность толпы — «Высокая», обычные настройки — вкл. (высокое размытие при движении), NVIDIA Reflex — выкл.

Alan Wake 2. DirectX 12. Прогулка по лесу. DLAA, масштабирование разрешения — выкл., эффекты — вкл., шаблон качества — «Выс.», качество постобработки — «Выс.», объемное освещение — «Выс.», качество светового пятна — «Выс.», трассировка — вкл., настройки рейтрейсинга — «Выс.».

Black Myth: Wukong. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Размытие при движении — «Очень заметные», степень избыточной выборки сглаживания — 100, TSR, генерация кадров — выкл., полная трассировка лучей — выкл., набор настроек графики — «Реалистичн.».

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. DirectX 12. Прогулка по дороге близ Имперского города. Quality Level — «Ultra», Lumen Hardware RT — вкл., Lumen Hardware RT Lightning Mode — «Ultra», TAA, Upscaling Technique — выкл., NVIDIA Reflex — выкл.

Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 1-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных всплесков производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.

Тестирование проводилось в среде Windows 11 с последними актуальными предустановленными обновлениями, драйверами и сопутствующим программным обеспечением. Микрокоды центральных процессоров (со всеми заплатками и улучшениями) также обновлены до последних версий.

Тактовые частоты, энергопотребление, температура, уровень шума и разгон

Как всегда, мы протестировали видеокарту в нескольких режимах, включая разгон и андервольтинг.

Сводные данные по работе и настройке MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS Стенд Открытый Режим работы видеокарты Режим Silent Режим Gaming Разгон (PL=110 %) Андервольтинг (0,9 В) Заявленные частота графического процессора (Boost) и быстродействие памяти 2572 МГц, 28 Гбит/с 2572 МГц, 28 Гбит/с 2971 МГц, 34 Гбит/с 2750 МГц, 28 Гбит/с Реальная средняя частота графического процессора в Cyberpunk 2077, МГц 2716 2717 3089 2622 Реальная средняя частота памяти в Cyberpunk 2077, МГц 1750 1750 2125 1750 Среднее звуковое давление с расстояния 10 см, дБА 39,8 40,5 41,7 39,1 Энергопотребление GPU, Вт (среднее/максимальное) 292 290 320 248 Температура графического процессора (средняя/максимальная), °C 68/69 66/67 67/69 62/64 Работа кулера видеокарты в пассивном режиме Статус режима Предусмотрен Температура графического процессора в 2D (открытый стенд, простой 20 минут), °C 45 Начало вращения вентиляторов при температуре графического процессора, °C 54 Максимальные частоты врыщения вентилятора(ов) Частота, об/мин 3500/3700/3600 Среднее звуковое давление, дБА 59,5 Максимальная температура графического процессора, °C 56 Производительность Результаты тестирования в 3DMARK Speed Way, баллы 7615 7617 8413 7328 Результаты тестирования в 3DMARK Steel Nomad, баллы 6841 6841 7422 6509 Убыль/прирост производительности в процентах относительно режима по умолчанию 0 % +9,5 % -4,3 %

Интересно, что между режимами Gaming и Silent нет особой разницы. В обоих случаях GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS работает довольно тихо — шум кулера заметен, если максимально приблизить голову к стенду. Вот и получается, что переключение рычажка на печатной плате в итоге обеспечивает минимальный гандикап в два градуса Цельсия. Быть может, для кого-то такая разница действительно важна. По своему опыту замечу, что в 99 % случаев владельцы видеокарт используют режим по умолчанию: какой BIOS активирован изначально — таким и пользуются. Плюс, в отличие от открытого стенда, наличие корпуса определенного типа гораздо сильнее влияет на эффективность работы кулера графического ускорителя.

Дополнительные испытания наглядно показывают, что радиатор TRI FROZR 4 отлично продувается даже при невысокой частоте вращения комплектных вентиляторов. Если после установки максимального числа оборотов крыльчаток температура снизилась до 56 градусов Цельсия, то в режиме Gaming этот параметр оказывается выше всего на 10 градусов.

Герой обзора хорошо разгоняется. Мы можем увеличить лимит мощности GPU на 10 %. Чипы памяти Samsung тоже оказались весьма податливыми оверклокингу — их производительность увеличилась с 28 до 34 Гбит/с, а дальше наращивать частоту попросту нельзя. Реальная частота GPU увеличилась примерно на 14 %, производительность в бенчмарках — на 10 %. В играх многое будет зависеть не только от видеокарты, но и от комбинации «центральный процессор + оперативная память». Главное другое: даже в разгоне GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS несильно греется и шумит.

Наконец, при желании, наоборот, GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS легче легкого сделать еще тише и холоднее — и практически без потери FPS в играх.

⇡#Производительность в играх

Рекомендую прочесть статьи «Radeon RX 9070 XT против GeForce RTX 5070 Ti» и «Переворот в среднем классе: Radeon RX 9070 против GeForce RTX 5070». Из нее вы узнаете, что:

в играх без трассировки лучей в фокусном разрешении WQHD модель GeForce RTX 5070 Ti опережает GeForce RTX 5070 на 11 %, но на 4 и 9 % уступает Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5080;

в играх с трассировкой лучей в том же разрешении GeForce RTX 5070 Ti обходит GeForce RTX 5070 и Radeon RX 9070 XT на 35 и 25 %, но отстает от GeForce RTX 5080 на 23 %.

Как видите, даже в 2K-разрешении наблюдается эффект процессорозависимости, когда кадровая частота в играх ограничивается возможностями CPU и ОЗУ. Ту же GeForce RTX 5080 удается максимально «раскочегарить» только в высоких разрешениях (читай — 4K) или же при использовании трассировки лучей, но без ИИ-апскейлеров и фреймгенератора. Этот факт — одна из причин, показывающих, почему далеко не всегда нужно гнаться за быстрой графикой. Выбор прочих комплектующих в игровом ПК тоже важен.

Производительность сборок в играх, настройки графики 1, Full HD, FPS (больше — лучше) AM5 (AMD Ryzen 7 7800X3D) LGA1700 (Intel Core i7-14700KF) LGA1851 (Intel Core Ultra 7 265KF) AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN Counter-Strike 2 443 240 443 218 420 193 Baldur’s Gate III 181 109 148 100 129 88 A Plague Tale: Requiem 158 109 155 107 154 111 Kingdom Come Deliverance II 92 72 92 72 92 72 Red Dead Redemption 2 175 134 168 120 165 119 RoboCop: Rogue City 129 85 123 94 123 89 Warhammer 40,000: Space Marine 2 159 134 143 123 137 119 Tainted Grail: The Fall of Avalon 131 96 121 91 105 80 Horizon Zero Dawn Remastered 181 117 158 109 161 109 The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition 158 112 149 106 138 100 Cyberpunk 2077 128 82 118 85 115 84 Black Myth: Wukong 67 57 67 57 67 57 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 95 62 95 62 93 62 Alan Wake 2 137 96 133 93 129 91 Assassin’s Creed Shadows 64 54 62 52 61 52

Производительность сборок в играх, настройки графики 1, WQHD, FPS (больше — лучше) AM5 (AMD Ryzen 7 7800X3D) LGA1700 (Intel Core i7-14700KF) LGA1851 (Intel Core Ultra 7 265KF) AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN Counter-Strike 2 320 181 320 181 319 175 Baldur’s Gate III 167 102 142 93 129 88 A Plague Tale: Requiem 114 84 114 84 113 86 Kingdom Come Deliverance II 76 60 76 60 76 60 Red Dead Redemption 2 144 116 144 115 143 108 RoboCop: Rogue City 91 68 89 74 89 74 Warhammer 40,000: Space Marine 2 118 105 115 103 115 103 Tainted Grail: The Fall of Avalon 105 79 102 79 95 76 Horizon Zero Dawn Remastered 152 102 138 95 140 97 The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition 114 92 111 89 111 88 Cyberpunk 2077 108 77 108 80 107 78 Black Myth: Wukong 52 46 52 46 52 46 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 68 46 68 46 68 46 Alan Wake 2 98 71 98 71 97 70 Assassin’s Creed Shadows 53 46 51 45 51 45

Производительность сборок в играх, настройки графики 1, Ultra HD, FPS (больше — лучше) AM5 (AMD Ryzen 7 7800X3D) LGA1700 (Intel Core i7-14700KF) LGA1851 (Intel Core Ultra 7 265KF) AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN Counter-Strike 2 180 91 179 92 179 92 Baldur’s Gate III 109 64 110 78 110 78 A Plague Tale: Requiem 65 53 65 53 64 53 Kingdom Come Deliverance II 48 41 48 41 48 41 Red Dead Redemption 2 96 80 97 80 97 77 RoboCop: Rogue City 52 41 51 45 51 45 Warhammer 40,000: Space Marine 2 61 54 61 54 61 54 Tainted Grail: The Fall of Avalon 66 53 66 53 65 52 Horizon Zero Dawn Remastered 92 70 88 67 89 69 The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition 60 51 60 52 60 52 Cyberpunk 2077 50 36 50 37 50 37 Black Myth: Wukong 32 28 32 28 32 28 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 39 29 39 29 39 29 Alan Wake 2 55 40 55 40 55 40 Assassin’s Creed Shadows 34 30 34 30 34 30

Таблицы, закрепленные выше, взяты из статьи «Компьютер месяца, спецвыпуск: 10 тезисов о том, как лучше собрать по-настоящему мощный игровой ПК» — настоятельно рекомендую прочитать ее, если вы планируете потратить пару сотен тысяч рублей на покупку нового системного блока. В центре внимания в материале как раз выступает GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS.

Мы видим, что видеокарта уровня GeForce RTX 5070 Ti обеспечивает отличную игровую производительность в играх в разрешениях Full HD и WQHD. Использовалось максимальное или близкое к таковому качество графики, но без трассировки лучей, если эта функция отключаема в приложении. Я не просто так называю разрешение WQHD фокусным для сборок с GeForce RTX 5070 Ti. В нем стабильные средние 60 FPS наблюдаются в 13 случаях из 15. Из списка приложений антагонистами выступили Assassin’s Creed Shadows и Black Myth: Wukong — игры, разработанные с учетом обязательного применения умных функций AMD, NVIDIA и Intel. Верно и то, что комфортная кадровая частота наблюдается во всех играх без исключения.

Анализ игровой производительности продвинутой сборки, настройки графики 2, FPS (больше — лучше) Full HD WQHD Ultra HD AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition 88 68 62 51 34 28 Cyberpunk 2077 81 58 53 41 26 21 Black Myth: Wukong 48 39 31 26 15 13 The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 79 54 58 42 35 26 Alan Wake 2 63 46 42 31 21 16 Стенд:

• AMD Ryzen 7 7800X3D;

• MSI MAG CORELIQUID I360;

• Patriot Viper Xtreme 5 PVXR532G80C38K, 2 × 16 Гбайт в режиме DDR5-6400 (32-39-39-84);

• MSI MPG X870E CARBON WIFI;

• MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS;

• MSI SPATIUM M580 FROZR, 2 Тбайт;

• MSI MAG A1250GL PCIE5, 1250 Вт.

Активация трассировки лучей заметно снижает фреймрейт в играх. Впрочем, комфортно играть в разрешении WQHD оказывается везде, кроме Black Myth: Wukong — здесь придется или снижать общее качество графики с режима «Реалистичный» до «Ультра», или играться с параметрами DLSS, маневрируя между качеством и балансом. В любом случае у GeForce RTX 5070 Ti есть все необходимое для получения стабильных средних 60 кадров в секунду в играх-бенчмарках — даже в 4K-разрешении. И все же WQHD — идеальный формат для этой видеокарты, на мой взгляд.

Если видеокарты уровня GeForce RTX 5080 и быстрее предъявляют повышенные требования к выбору центрального процессора и оперативной памяти, то GeForce RTX 5070 Ti подойдет для любой современной массовой платформы: от AMD AM4 до AMD AM5, Intel LGA1700 и Intel LGA1851. Для доказательства своих слов я протестировал GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS сразу на трех системах с использованием центральных процессоров Ryzen 7 7800X3D, Core i7-14700KF и Core Ultra 7 265KF. А опираясь на данные статьи «Компьютер месяца, спецвыпуск: 10 тезисов о том, как лучше собрать по-настоящему мощный игровой ПК», можно с уверенностью заявить, что эта видеокарта отлично подружится с такими процессорами, как Ryzen 7 7700, Ryzen 7 9700X, Core i5-13600KF, Core i5-14600KF, Core Ultra 5 245KF, Core Ultra 5 235 и др.

Кастомная модель GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS — еще один пример видеокарты, у которой очень тяжело найти хоть какие-то недостатки. Устройство оснащено эффективным кулером. Видеокарта выглядит стильно и современно ( для кого-то это не менее важно, чем голые цифры). Игровой ускоритель — тихий и холодный, а ведь его энергопотребление превышает 300 Вт. У кастома MSI хороший запас прочности: разгон GPU и чипов памяти позволяет получить до 10 % «бесплатной» кадровой частоты в играх. На сегодняшний день GeForce RTX 5070 Ti отлично подходит для современных ААА-проектов — в играх без трассировки лучей высокий FPS обеспечивается в разрешениях Full HD и WQHD. В более сложных режимах иногда не обойтись без DLSS, но в любом случае вам не составит труда подобрать для себя оптимальные настройки качества графики.