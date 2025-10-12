Сегодня 12 октября 2025
Новые китайские санкции повлекут серьёзные последствия для мировой полупроводниковой отрасли

Уходящая неделя характеризовалась двумя действиями крупных игроков на мировом рынке. Китай объявил об ужесточении контроля за экспортом продукции, содержащей редкоземельные элементы китайского происхождения, а США пригрозили ограничить экспорт «критически важного ПО», не говоря уже о повышении тарифов на товары из Китая на 100 %. Всё это может серьёзно сказаться на мировой полупроводниковой отрасли.

Источник изображения: Freepik, wirestock

Как отмечает Bloomberg, нидерландская компания ASML, которая снабжает производителей чипов литографическими сканерами, будет вынуждена задержать на несколько недель поставки своего оборудования из-за новых ограничений, вводимых властями КНР. Подобное оборудование, а также выпускаемое американскими компаниями типа Applied Materials, содержит лазеры, использующие китайские редкоземельные минералы, а также магниты на основе такого сырья. ASML будет пытаться найти альтернативные пути получения необходимых материалов и компонентов.

Представители крупного поставщика чипов в США на условиях анонимности также признались, что подорожание магнитов на основе редкоземельных металлов негативно скажется на его бизнесе. Другой американский участник этого рынка пока пытается оценить эффект китайских ограничений, но склоняется к выводу, что столкнётся с параличом закупок сырья.

По поводу американских ограничений на экспорт критически важного программного обеспечения пока мало что можно сказать конкретно. В мае, когда Дональд Трамп (Donald Trump) пожелал оказать давление на Китай в торговых переговорах, США запретили поставки в эту страну программного обеспечения для проектирования интегральных микросхем и других чипов. Американские разработчики являются лидерами в этой сфере, поэтому китайским клиентам такие санкции создавали определённые неудобства. В июле эти ограничения были сняты, поскольку американские власти начали смягчать нажим.

Китай впервые всерьёз заявил о распространении своих ограничений на поставки продукции, которая даже может не выпускаться на территории страны. Новые правила подразумевают, что изделия с содержанием даже крохотной доли редкоземельных минералов китайского происхождения потребуют получения экспортных лицензий в КНР. Такие ограничения окажут непосредственное влияние на производство передовых чипов, используемых в инфраструктуре ИИ, не говоря уже о разработках в военной сфере. Этим ограничениям будут вынуждены следовать не только американские компании, но и весь мир.

Помимо магнитов и лазеров, при производстве чипов применение редкоземельных элементов распространяется и на химикаты, которые требуются в этом процессе. Китай практически полностью контролирует мировые поставки самария, гадолиния, тербия, диспрозия, лютеция, иттрия, и в несколько меньшей мере — скандия, но в последнем случае альтернативными источниками его поставок считаются Япония и Россия, и в существенно меньшей степени Канада.

Пока некоторые участники рынка тешат себя надеждами, что эскалация внешнеторговых ограничений со стороны Китая и США носит временный характер, и ориентирована преимущественно на усиление переговорных позиций перед встречей лидеров двух стран. Эксперты пока выражают сомнение в том, что Китай сможет отслеживать содержание мельчайших долей своих редкоземельных элементов в зарубежной продукции.

Действия американской стороны тоже вызывают панику на рынках. Во-первых, президент Трамп пообещал с ноября поднять импортные пошлины на китайские товары до 130 %. Во-вторых, после введения китайской стороной ограничений на поставку редкоземельных минералов он пригрозил и вовсе отменить предстоящую встречу с Си Цзиньпином (Xi Jingpin). Весной тема редкоземельных минералов уже использовалась властями Китая в качестве инструмента давления на США в ходе торговых переговоров, тогда введённые первоначально ограничения были сняты после некоторых уступок с американской стороны.

Власти Германии также осудили действия КНР и начали искать альтернативные каналы получения редкоземельных минералов. Тайвань, на территории которого выпускается существенная часть передовых чипов для всего мира, в получении редкоземельных минералов зависит от США, Японии и Европы. Власти острова пока взяли выжидательную позицию и предпочитают не делать резких заявлений.

Теги: сша, китай, китайское правительство, санкции, производство микросхем
