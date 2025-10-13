Сегодня 13 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Тайвань заявил, что не зависит от китайс...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Тайвань заявил, что не зависит от китайских редкоземельных металлов

Тайвань заявил, что не зависит от Китая в обеспечении большинством редкоземельных материалов, необходимых для его высокотехнологичной промышленности. При этом, как передаёт Reuters, власти острова признали, что последствия недавно введённых Пекином экспортных ограничений для полупроводникового сектора пока остаются неясными и требуют дополнительного анализа.

Источник изображения: TSMC

Источник изображения: TSMC

Тайвань остаётся ключевым звеном мировой микроэлектроники, так как на острове базируется крупнейший в мире контрактный производитель чипов TSMC, выпускающий подавляющее большинство передовых микросхем, используемых в системах искусственного интеллекта. В ответ на заявление Китая Министерство экономики Тайваня сообщило в воскресенье, что основные поставки редкоземельных элементов и связанных с ними материалов осуществляются из Европы, США и Японии. Ведомство подчеркнуло, что влияние новых китайских правил на работу отрасли ещё предстоит оценить, в том числе с учётом возможного роста стоимости сырья и косвенных последствий от изменения глобальных цепочек поставок.

Решение Китая расширить экспортный контроль над редкоземельными элементами было объявлено в четверг. В список ограничений добавили пять новых элементов, а также усилили проверку для компаний, использующих полупроводники. Сообщается, что эти меры были приняты на фоне ужесточения контроля над стратегическими ресурсами перед предстоящими переговорами между президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) и председателем КНР Си Цзиньпином (Xi Jinping).

Ранее в тот же день китайские власти пояснили, что ограничения на экспорт редкоземельных элементов и оборудования связаны с озабоченностью их возможным применением в военных целях в условиях «частых вооружённых конфликтов».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
TSMC произвела первую пробную партию 2-нм чипов — с опережением графика
Власти Тайваня поддержат компании, строящие предприятия в США
Тайвань не согласится производить половину своих чипов на территории США
В наши дни все высокопроизводительные вычисления связаны с ИИ, как считает глава AMD Лиза Су
Производство чипов в наши дни требует атомарной точности, как утверждает Applied Materials
Акции китайских чипмейкеров взлетели, но инвесторы опасаются перегрева рынка
Теги: полупроводники, тайвань, китай, чипы, tsmc
полупроводники, тайвань, китай, чипы, tsmc
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Хакерская группировка объявила о взломе Nintendo — похищены файлы выпущенных и грядущих игр
Домашние кинотеатры Bose SoundTouch превратятся в заурядные колонки в феврале
ИИ спас США от рецессии, став единственным драйвером роста в 2025 году
Тайвань заявил, что не зависит от китайских редкоземельных металлов
Кембриджский университет запустил проект по спасению данных со старых дискет
Пользователи ChatGPT снова могут удалять свои чаты безвозвратно 18 ч.
Арт-директор Halo покинул студию после 17 лет работы и намекнул на проблемы в команде разработчиков 19 ч.
Один из основателей ИИ-стартапа Thinking Machines переметнулся к Марку Цукербергу 22 ч.
Apple завершила поддержку своего бесплатного видеоредактора Clips 23 ч.
Новая статья: CloverPit — добро пожаловать в яму. Рецензия 12-10 00:07
Chrome сам будет блокировать уведомления с сайтов, которые пользователь игнорирует 11-10 14:40
ChatGPT прошёл стресс-тест на политическую предвзятость, но не безупречно 11-10 14:24
Telegram получил большое обновление: переписки в групповых звонках, комментарии к профилям и другие нововведения 11-10 11:57
Apple купит технологии компьютерного зрения и специалистов стартапа Prompt AI за «некоторую сумму» 11-10 11:01
На Apple подали в суд за обучение ИИ на пиратских копиях книг 11-10 08:06
Apple планирует представить на этой неделе три новых продукта 27 мин.
Вложи $5 млн — получи $75 млн: NVIDIA похвасталась новыми рекордами в комплексном бенчмарке InferenceMAX v1 5 ч.
Новая статья: Обзор материнской платы MSI MPG B850I Edge Ti WiFi: не называй меня малышкой 6 ч.
Арест за арестом: причиной возгорания в правительственном ЦОД Южной Кореи могло стать не отключенное вовремя резервное питание 15 ч.
Graphcore, спасённая SoftBank, воспрянула духом — штат в Великобритании удвоится, а в разработку в Индии инвестируют $1 млрд 15 ч.
В наши дни все высокопроизводительные вычисления связаны с ИИ, как считает глава AMD Лиза Су 22 ч.
Производство чипов в наши дни требует атомарной точности, как утверждает Applied Materials 23 ч.
Xiaomi выпустила эргономичную беспроводную мышь Wireless Mouse 3 с тихими клавишами за $15 23 ч.
Обострение между США и Китаем грозит серьёзным ударом по мировой индустрии чипов 24 ч.
Китай грозит отправить США в рецессию — новые санкции на редкоземельные металлы ударят по ИИ 11-10 23:34