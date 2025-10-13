Тайвань заявил, что не зависит от китайских редкоземельных металлов

Тайвань заявил, что не зависит от Китая в обеспечении большинством редкоземельных материалов, необходимых для его высокотехнологичной промышленности. При этом, как передаёт Reuters, власти острова признали, что последствия недавно введённых Пекином экспортных ограничений для полупроводникового сектора пока остаются неясными и требуют дополнительного анализа.

Тайвань остаётся ключевым звеном мировой микроэлектроники, так как на острове базируется крупнейший в мире контрактный производитель чипов TSMC, выпускающий подавляющее большинство передовых микросхем, используемых в системах искусственного интеллекта. В ответ на заявление Китая Министерство экономики Тайваня сообщило в воскресенье, что основные поставки редкоземельных элементов и связанных с ними материалов осуществляются из Европы, США и Японии. Ведомство подчеркнуло, что влияние новых китайских правил на работу отрасли ещё предстоит оценить, в том числе с учётом возможного роста стоимости сырья и косвенных последствий от изменения глобальных цепочек поставок.

Решение Китая расширить экспортный контроль над редкоземельными элементами было объявлено в четверг. В список ограничений добавили пять новых элементов, а также усилили проверку для компаний, использующих полупроводники. Сообщается, что эти меры были приняты на фоне ужесточения контроля над стратегическими ресурсами перед предстоящими переговорами между президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) и председателем КНР Си Цзиньпином (Xi Jinping).

Ранее в тот же день китайские власти пояснили, что ограничения на экспорт редкоземельных элементов и оборудования связаны с озабоченностью их возможным применением в военных целях в условиях «частых вооружённых конфликтов».