Нидерланды захватили контроль над китайским производителем чипов Nexperia — ради нацбезопасности

Ярким примером редкого вмешательства властей в бизнес технологических компаний недавно стала сделка Intel с правительством США, по итогам которой ей пришлось передать государству 10 % своих акций. Власти Нидерландов решили действовать иначе, и просто взяли под свой контроль принадлежащего китайским инвесторам производителя чипов Nexperia с целью обеспечения интересов национальной промышленности.

Источник изображения: Nexperia

Источник изображения: Nexperia

Представители Министерства экономики Нидерландов заявили, как отмечает Financial Times, что подобные шаги стали возможны в соответствии с Законом о доступности товаров. Контроль над Nexperia со стороны китайских инвесторов, по их мнению, представляет угрозу для поставок продукции, а также сохранению критически важных технологий на европейской земле.

Ещё в 2017 году консорциум китайских инвесторов приобрёл компанию Nexperia за $2,75 млрд после отделения профильных активов от отраслевого гиганта NXP Semiconductors. После начался процесс поэтапной продажи акций Nexperia китайской группе Wingtech, которую западные эксперты считают связанной с китайскими властями. К 2019 году Wingtech удалось стать основным владельцем акций Nexperia.

Нидерландские чиновники поясняют: «Это решение призвано предотвратить ситуацию, когда выпускаемая Nexperia продукция окажется недоступной в экстренной ситуации. Nexperia производите, помимо прочего, используемые в автомобильной промышленности и потребительской электронике чипы». Теперь у министра торговли Нидерландов появляются полномочия, позволяющие блокировать и отменять решения совета директоров Nexperia.

Представители Wingtech предсказуемо назвали такое вмешательство политически мотивированным и не связанным с фактическим управлением рисками. Компания обратилась за помощью к китайскому правительству, её акции на торгах в Шанхае в понедельник снижались в цене на величину до 10 %. В конце сентября власти Нидерландов наложили годовой мораторий на изменения в бизнес-структуре Nexperia, также касающиеся её кадрового состава. Руководство компании на следующий день подало апелляционную жалобу на действия правительства Нидерландов. Суд при этом приостановил полномочия генерального директора компании Чжана Сюйчжэна (Zhang Xuezheng), а также наложил аналогичные ограничения в его статусе на посту главы материнской компании Wingtech.

Седьмого октября суд в Нидерландах назначил независимого директора Nexperia, не являющегося китайцем по национальности. Ему были выданы полномочия, необходимые для управления компанией и голосования по реализуемым руководством решениям. Все акции Nexperia, за исключением одной, должны быть переданы в доверительное управление некоему лицу, согласно решению суда.

В прошлом году компания Wingtech была причислена властями США к перечню ненадёжных, поэтому взаимодействие американского бизнеса с ней подразумевает получение специальных экспортных лицензий, в выдаче которых нередко отказывают. В прошлом месяце данные ограничения были распространены и на дочернюю компанию Nexperia. Власти КНР успели отреагировать на действия властей США, назвав их одной из причин усиления контроля со своей стороны за экспортом редкоземельных минералов. У компании Nexperia есть подразделения в разных точках планеты. В ноябре 2022 года ей не разрешили купить предприятие британского производителя чипов, как раз из-за связей с китайской компанией Wingtech. Действия нидерландских властей по установлению контроля за Nexperia могут быть обжалованы в суде. Правительство страны утверждает, что его шаги не направлены против других компаний, всего сектора или отдельных государств.

Источник:

Теги: nexperia, китай, китайское правительство, нидерланды, производство микросхем
