«Она захватила мою жизнь, помогите!»: создатель Clair Obscur: Expedition 33 рассказал, какую игру в 2025 году считает лучшей

Вышедшую в конце апреля фэнтезийную пошаговую ролевую игру Clair Obscur: Expedition 33 от Sandfall Interactive многие фанаты считают лучшей в 2025 году, но каков выбор самих разработчиков? Выяснил портал PCGamesN.

Источник изображения: Steam (Shogo)

Источник изображения: Steam (Shogo)

По словам главы разработки Clair Obscur: Expedition 33 Гийома Броша (Guillaume Broche), его личной игрой 2025 года на данный момент является трёхмерный экшен-роглайк на выживание Megabonk, вдохновлённый Vampire Survivors.

«В плане [личных предпочтений] — не знаю, серьёзный ли это [кандидат на лучшую игру 2025 года], — сейчас я провожу слишком много времени в Megabonk. Она захватила мою жизнь, помогите!» — звучит крик души Броша.

Megabonk — проект норвежского разработчика-одиночки под псевдонимом Vedinad. Игра вышла 18 сентября эксклюзивно в Steam (429 рублей) и за две недели продалась в количестве 1 млн копий. Так что Брош в своём увлечении не одинок.

Источник изображения: Vedinad

Источник изображения: Vedinad

Что касается перспектив присуждения звания лучшей игры 2025 года Clair Obscur: Expedition 33, то в Sandfall Interactive за наградами не гонятся: «Это должно быть следствием выпуска хорошей игры, а не целью».

«[Expedition 33] стала победой, потому что [нашла отклик в игроках]. Награда была бы приятным бонусом. В этом году вышло так много хороших игр. Не страшно, если мы не выиграем — мы в любом случае будем довольны», — заявил Брош.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Игра очаровала критиков, заслужила похвалу от президента Франции Эммануэля Макрона (Emmanuel Macron) и достигла 5 млн проданных копий.

Теги: clair obscur: expedition 33, sandfall interactive, megabonk, vedinad, экшен, роглайк
