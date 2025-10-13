Сегодня 13 октября 2025
Журналисты показали, как волшебное приключение Everwild от авторов Sea of Thieves выглядело незадолго до отмены

Волшебный приключенческий экшен Everwild от Rare (Sea of Thieves) находился в разработке более десяти лет, но на публике показывался нечасто. Новую демонстрацию проекта уже после его отмены устроил портал MP1st.

Источник изображений: Xbox

Источник изображений: Xbox

Напомним, с момента анонса Everwild удостоилась лишь двух кинематографических трейлеров. Как должен был выглядеть геймплей, Rare так и не показала, однако некоторые выводы о нём можно сделать благодаря находке MP1st.

В портфолио уже бывшего художника Everwild (имя не раскрывается) журналисты обнаружили подборку геймплейных скриншотов, которые демонстрируют версию игры незадолго до её отмены.

Хотя изображения, по всей видимости, создавались в основном для демонстрации интерфейса, они дают взглянуть на выразительный визуальный стиль игры и инвентарь пользователя, включающий семена для посадки, инструменты и так далее.

Скриншоты
Смотреть все изображения (6)
Смотреть все
изображения (6)

Пользователям Everwild должна была достаться роль Вечных, которым предстояло устанавливать связь с животными и окружающей природой. Обещали «уникальные и незабываемые приключения в обычном и магическом мирах».

Everwild находилась в производстве с 2014 года, хотя официальный анонс прозвучал лишь спустя пять лет. В 2021-м разработку начали «с чистого листа» — процесс при этом якобы больше напоминал «бардак».

Игра стала жертвой июльских увольнений в Xbox. На фоне отмены Rare спустя 36 лет работы покинул режиссёр Sea of Thieves Грегг Мейлз (Gregg Mayles) — он же возглавлял разработку Everwild после её перезапуска.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: everwild, rare, xbox game studios, приключенческий экшен
