Журналисты показали, как волшебное приключение Everwild от авторов Sea of Thieves выглядело незадолго до отмены

Волшебный приключенческий экшен Everwild от Rare (Sea of Thieves) находился в разработке более десяти лет, но на публике показывался нечасто. Новую демонстрацию проекта уже после его отмены устроил портал MP1st.

Напомним, с момента анонса Everwild удостоилась лишь двух кинематографических трейлеров. Как должен был выглядеть геймплей, Rare так и не показала, однако некоторые выводы о нём можно сделать благодаря находке MP1st.

В портфолио уже бывшего художника Everwild (имя не раскрывается) журналисты обнаружили подборку геймплейных скриншотов, которые демонстрируют версию игры незадолго до её отмены.

Хотя изображения, по всей видимости, создавались в основном для демонстрации интерфейса, они дают взглянуть на выразительный визуальный стиль игры и инвентарь пользователя, включающий семена для посадки, инструменты и так далее.

Скриншоты

Пользователям Everwild должна была достаться роль Вечных, которым предстояло устанавливать связь с животными и окружающей природой. Обещали «уникальные и незабываемые приключения в обычном и магическом мирах».

Everwild находилась в производстве с 2014 года, хотя официальный анонс прозвучал лишь спустя пять лет. В 2021-м разработку начали «с чистого листа» — процесс при этом якобы больше напоминал «бардак».

Игра стала жертвой июльских увольнений в Xbox. На фоне отмены Rare спустя 36 лет работы покинул режиссёр Sea of Thieves Грегг Мейлз (Gregg Mayles) — он же возглавлял разработку Everwild после её перезапуска.