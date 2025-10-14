Сегодня 14 октября 2025
Квартальная прибыль Samsung выросла почт...
Квартальная прибыль Samsung выросла почти на треть до максимального за три года уровня

Подготовка к публикации полного квартального отчёта Samsung Electronics идёт полным ходом, само событие намечено на конец октября, а пока компания подвела промежуточные итоги минувшего периода, обнародовав величину операционной прибыли и выручки за третий квартал. Первый показатель в годовом сравнении вырос почти на треть и достиг максимального значения за три с лишним года.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

Операционная прибыль Samsung Electronics в прошлом квартале увеличилась на 31,8 % до $8,5 млрд по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Последовательный рост операционной прибыли составил 158,6 %. Выручка увеличилась на 8,7 % до $6,3 млрд в годовом сравнении и на 15,3 % последовательно. Операционная прибыль Samsung в минувшем квартале оказалась выше ожиданий аналитиков ($7 млрд). Они также предположили, что последовательно компании удалось увеличить объёмы поставок HBM на 70 или 80 %, а потери на направлении контрактного производства чипов оказались ниже ожидаемых.

Аналитики Counterpoint Research предположили, что Samsung уже могла восстановить лидерство по выручке в сегменте памяти, но не за счёт HBM, как это ранее сделала SK hynix, а благодаря росту цен и спроса на более традиционные типы памяти. По данным TrendForce, в третьем квартале цены на DRAM выросли на 171,8 %. Если Samsung удастся нарастить объёмы поставок HBM4, то компания вполне сможет претендовать на возвращение себе статуса мирового лидера на рынке памяти. Впрочем, даже уверенного роста прибыли хватило для того, чтобы курс акций Samsung на торгах в Сеуле вырос на 3,1 %.

Теги: samsung, samsung electronics, аналитика, финансы, производство микросхем
