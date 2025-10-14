Спрос на ИИ помог поднять объём продаж смартфонов в третьем квартале на 2,6 %

Сегменту смартфонов разные аналитики уже давно приписывали близкое к стагнации состояние, но усилия производителей по продвижению новых моделей, включая варианты с поддержкой функций искусственного интеллекта, всё же обеспечивают рынку положительную динамику. В прошлом квартале, по данным IDC, объёмы продаж смартфонов выросли на 2,6 %.

Экономическая нестабильность и влияние таможенных тарифов, по мнению авторов исследования, не лишили покупателей интереса к новым смартфонам. Помимо функций искусственного интеллекта, в новых моделях клиентов заинтересовала гибкая ценовая политика и маркетинговые стимулы поставщиков, позволяющие с доплатой обменять свои старые смартфоны на новые.

В отношении первых итогов продаж семейства iPhone 17 представителями IDC было сказано, что количество предварительных заказов превысило результаты предыдущего поколения смартфонов Apple. В то же время, складные смартфоны Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 по своей популярности обошли все предыдущие модели Samsung такого типа. Это доказывает, что спрос в сегменте складных смартфонов переживает новую волну подъёма.

В третьем квартале, по данным IDC, было поставлено 322,7 млн смартфонов всех марок, а в случае с продукцией Apple был достигнут квартальный рекорд в размере 58,6 млн iPhone — поставки выросли на 3 %. Компания Samsung Electronics осталась лидером рынка с 61,4 млн смартфонов, продемонстрировав максимальный рост поставок для третьего квартала за всю историю наблюдения. До конца года рынок смартфонов продолжит демонстрировать сильный рост, как считают аналитики IDC, которых цитирует Reuters.