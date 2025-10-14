Сгоревший после аварии электромобиль Xiaomi SU7 Ultra обрушил акции Xiaomi на 8,7 %

ДТП и пожары с участием машин с ДВС происходят на порядок чаще, но внимание публики привлекают именно инциденты с электромобилями, оснащёнными функциями активной помощи водителю. Пока обстоятельства новой аварии в Китае с участием спорткара Xiaomi SU7 Ultra расследуются, но безуспешность попыток очевидцев разблокировать двери загоревшейся машины уже привела к падению акций компании в цене на 8,7 %.

Как отмечается, вчера в начале четвёртого утра в Чэнду произошла авария с участием электромобиля Xiaomi SU7 Ultra. Обстоятельства пока выясняются, и одни источники указывают на столкновение с другим седаном, прочие говорят о наезде электрокара на препятствие на разделительной полосе. В любом случае, от удара тяговая батарея электромобиля загорелась, и пока очевидцы пытались разблокировать дверь с водительской стороны или разбить стекло при помощи рук и ног, пламя быстро охватило всю машину, сделав невозможными дальнейшие попытки спасти водителя.

В центре внимания оказался именно тот факт, что случайным неравнодушным свидетелям именно не удалось открыть водительскую дверь Xiaomi SU7 Ultra, которая в штатном режиме работы управляется электроникой и оснащается утапливаемыми внешними ручками с электроприводом. Изнутри машины после апрельского инцидента с погибшими студентками были предусмотрены механизмы аварийного открытия, но они подразумевают адекватное состояние водителя и пассажиров, а после серьёзного столкновения они в данном случае могли находиться без сознания. Почему двери были заблокированы после столкновения, понять сложно. Вполне возможно, что водительскую дверь просто заклинило от сильной деформации.

Подобные истории уже запустили в Китае дискуссию о необходимости пересмотра стандартов в области безопасности, описывающих конструкцию и принципы работы дверных ручек и механизмов запирания. Сейчас новый текст национальных правил в этой сфере проходит стадию публичных слушаний и может быть принят в обозримом будущем. Снижение акций Xiaomi на 8,7 % по итогам нового инцидента со сгоревшим электромобилем стало сильнейшим с апреля этого года. Состояние и количество пострадавших в этой аварии пока не уточняется.