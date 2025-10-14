Сегодня 14 октября 2025
Прототипы флагманского внедорожника Xiao...
Прототипы флагманского внедорожника Xiaomi YU9 замечены на тестах в высокогорной местности

Китайская компания Xiaomi официально пока не подтвердила ни название, ни сроки выхода своего очередного транспортного средства, которое станет третьим по счёту, если не брать во внимание спортивные модификации двух предыдущих SU7 и YU7. Тем не менее, в разных частях Китая то и дело появляются крупные хорошо закамуфлированные внедорожники, которые ранее были замечены в окрестностях автосборочного предприятия Xiaomi в Пекине.

Источник изображений: Weibo

Источник изображений: Weibo

Для удобства описания представители прессы называют новую модель YU9, но это название не является официальным. Новая волна интереса к этой машине возникла на фоне очередной экспедиции руководства Xiaomi в отдалённый высокогорный район Китая Синьцзян. Перед официальным анонсом первенца марки SU7 делегация руководителей Xiaomi также посещала эту местность, и тогда во время автопробега были замечены закамуфлированные предсерийные экземпляры этого седана.

По аналогии, как отмечает CarNewsChina, на этот раз фотоотчёт основателя и генерального директора Xiaomi Лэй Цзюня (Lei Jun) о посещении им и его коллегами Ташкургана сопровождался появлением в социальных сетях КНР неофициальных снимков крупных кроссоверов в чёрном камуфляжном покрытии, пронумерованных трехзначными числами, начинающимися на ноль. Делегация Xiaomi в этой горной местности включала не только основателя компании, но и старшего советника по автомобильному бизнесу Ху Чжэннаня (Hu Zhengnan), вице-президента Чжан Цзяньхуэя (Zhang Jianhui) и руководителя автомобильного подразделения компании Ю Кая (Yu Kai). Всё это указывает на то, что с автопробегом в горы отправилась предсерийная партия кроссоверов YU9.

Глава Xiaomi пояснил, что в горах Памира проводятся дорожные испытания неких транспортных средств, в которых принимают участие более 20 инженеров компании. Всё это происходило на высоте более 3000 метров над уровнем моря, и официально было посвящено проверке возможностей уже продающихся кроссоверов YU7 в условиях высокогорья.

Характеристики гипотетического YU9 пока остаются загадкой, но источники сходятся во мнении, что машина будет последовательным гибридом, поскольку у ранних прототипов была замечена выхлопная труба. Кроссоверы таких размеров, предлагаемые на китайском рынке, в большинстве своём оснащаются ДВС, который используется для подзарядки тяговой батареи. Гибридная схема позволяет ограничить ёмкость тяговой батареи, которая не только добавляет массы, но и увеличивает стоимость машины. В случае с YU9 ожидается, что её ёмкости в 80 кВт‧ч должно хватить на 400 км пробега по циклу CLTC на чистом электричестве. Общий запас хода с учётом работы ДВС не упоминается.

При длине кузова около 5,2 метра высота машины достигнет 1,8 метра, прототипы YU9 были замечены как с лидарами, так и без них, что вполне может быть присуще и серийным версиям, поскольку степень продвинутости активных ассистентов водителя как раз будет зависеть от набора бортовых датчиков. По прогнозам аналитиков Deutsсhe Bank, компания Xiaomi представит такой внедорожник не ранее 2026 года, поскольку сейчас она сосредоточена на удовлетворении спроса на существующие модели SU7 и YU7, которые стали хитами даже за пределами Китая, и позволили молодому автопроизводителю попасть в десятку крупнейших поставщиков электромобилей в мире.

Источник:

китай, китайские производители, xiaomi, электромобиль, гибридные автомобили
