«В наши дни открытый мир — уже почти клише»: ведущий дизайнер Skyrim объяснил, почему знаковая RPG пользуется популярностью спустя 14 лет

Культовая фэнтезийная ролевая игра The Elder Scrolls V: Skyrim от Bethesda Game Studios вышла почти 14 лет назад, но до сих пор пользуется популярностью. Феномен объяснил ведущий дизайнер проекта Брюс Несмит (Bruce Nesmith).

Источник изображений: Bethesda Game Studios

Несмит в разговоре с FRVR признался, что «вечно шокирован» уровнем популярности Skyrim спустя год, два, три, пять, десять лет после релиза: «по всем законам бытия, какая-то другая игра должна была её затмить», но этого не происходит.

Разработчик вспоминает, как глава Bethesda Game Studios Тодд Говард (Todd Howard) регулярно раскрывал команде количество игроков в Skyrim. Показатели каждый раз удивляли Несмита: «Вы шутите? Десять лет уже прошло».

По мнению Несмита, своей неувядающей популярностью Skyrim обязана до сих пор уникальному дизайну открытого мира. Он сочетает отзывчивость систем с врождёнными странностями, «которые люди иногда называют багами».

«Мы не пытались руководить опытом… это делали игроки. И очень, очень немногие игры с тех пор овладели этим, потому что в наши дни открытый мир — уже почти клише», — заявил Несмит.

Стоит отметить, что в некоторых аспектах Skyrim изобилует ограничениями по сравнению с Daggerfall или Morrowind (например, в плане убийства сюжетных NPC), но компенсирует это обилием сюрпризов и личных находок в открытом мире.

The Elder Scrolls V: Skyrim вышла 11 ноября 2011 года. Спустя почти 14 лет ежедневный пиковый онлайн Special Edition в Steam — около 20 тыс. игроков. Такими показателями не может похвастаться даже недавняя Oblivion Remastered.

Источник:

Теги: the elder scrolls v: skyrim, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра
