Сегодня 14 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Создатели ремейка Demon’s Souls взялись ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Создатели ремейка Demon’s Souls взялись за загадочный экшен от третьего лица — фанаты Bloodborne напряглись

Принадлежащая Sony Interactive Entertainment американская студия Bluepoint Games, в 2020 году выпустившая ремейк культового ролевого экшена Demon’s Souls от FromSoftware, похоже, взялась за новый проект.

Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

Напомним, в январе руководство Sony Interactive Entertainment отменило находившуюся в разработке у Bluepoint Games игру-сервис во вселенной фэнтезийных слешеров God of War и неизвестный проект от Bend Studio (Days Gone).

Как подметили в издании Video Games Chronicle, с тех пор Bluepoint вновь начала набор персонала, в том числе на загадочный неанонсированный проект. Первые детали о нём появились в вакансии старшего дизайнера боевой системы.

Судя по описанию должности, от специалиста хотят видеть «глубокое понимание боевых систем и механик ближнего боя для экшена от третьего лица» и как минимум пять лет профессионального опыта в области.

Другими словами, речь идёт об экшене от третьего лица с механикой ближнего боя. Несмотря на скудность доступной информации, фанаты на форуме Reddit убеждены, что за загадочным проектом Bluepoint скрывается ремейк Bloodborne.

Вышедший в 2015 году готический экшен от FromSoftware спустя 10 лет остаётся эксклюзивом PS4 — ни ремастера, ни порта на ПК, ни даже апгрейда для PS5. Игроки предполагают, что ремейк мог бы стать частью стартовой линейки PS6.

Если ремейк Bloodborne и находится в разработке, то совсем недавно. Буквально месяц назад совладелец портала Giant Bomb Джефф Грабб (Jeff Grubb) уверял, что с франшизой Bloodborne не происходит «ровным счётом ничего».

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
AMD FSR 4, улучшения графики и оптимизации: для Black Myth: Wukong вышел первый за полгода новый патч
В Steam открылось тестирование Valor Mortis от разработчиков Ghostrunner — ролевого боевика от первого лица в духе Dark Souls и BioShock
«Даже не мог представить, что такое возможно»: моддер взялся переносить The Elder Scrolls III: Morrowind в Elden Ring
«В наши дни открытый мир — уже почти клише»: ведущий дизайнер Skyrim объяснил, почему знаковая RPG пользуется популярностью спустя 14 лет
CD Projekt Red отправила «Ведьмака» в космос
Devolver объявила дату выхода Forestrike — тактического кунг-фу-экшена, где каждая смерть приближает к победе в бою, который ещё не начался
Теги: bluepoint games, sony interactive entertainment, экшен, bloodborne
bluepoint games, sony interactive entertainment, экшен, bloodborne
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«В наши дни открытый мир — уже почти клише»: ведущий дизайнер Skyrim объяснил, почему знаковая RPG пользуется популярностью спустя 14 лет
Российский ответ «Готике» почти готов к премьере — Of Ash and Steel получила дату релиза и демоверсию в Steam
Intel и AMD отметили год совместной работы  — AVX10 и новые технологии уже на подходе
Warner Bros. так уверена в успехе «Мортал Комбат 2», что уже начала работу над «Мортал Комбат 3»
Toshiba протестировала первый в мире жёсткий диск на 12 пластинах — до массового производства ещё далеко
Создатели ремейка Demon’s Souls взялись за загадочный экшен от третьего лица — фанаты Bloodborne напряглись 46 мин.
«Группа Астра» представила программно-определяемую систему хранения данных TROK 2 ч.
Хакеры научились похищать коды 2FA и личные сообщения со смартфонов на Android 4 ч.
Apple создала ИИ, который генерирует тексты в 128 раз быстрее аналогов 5 ч.
CD Projekt Red отправила «Ведьмака» в космос 5 ч.
Microsoft представила первый ИИ-генератор изображений собственной разработки — MAI-Image-1 7 ч.
Конец эпохи: Microsoft прекратила поддержку Windows 10 7 ч.
«Базис» и MIND Software представляют первое в России коробочное HCI-решение для ускорения цифровой трансформации бизнеса 8 ч.
«Базис» и MIND Software представляют первое в России коробочное HCI-решение для ускорения цифровой трансформации бизнеса 8 ч.
Devolver объявила дату выхода Forestrike — тактического кунг-фу-экшена, где каждая смерть приближает к победе в бою, который ещё не начался 9 ч.
Смартфон Realme GT 8 Pro получит фотографические функции, как у камер Ricoh GR 3 мин.
ABB поддержит NVIDIA во внедрении 800 В питания для мегаваттных ИИ-стоек 13 мин.
Intel подготовила 200GbE-адаптеры серии E835 для дата-центров 2 ч.
Intel продала компании Graid технологию VROC: будут временные перебои с продажами и техподдержкой 2 ч.
HP показала ноутбук Omen 16 для фанатов League of Legends — на базе Core i7-14650HX и GeForce RTX 5070 3 ч.
Vivo представила беспроводные наушники TWS 5 и TWS 5 Hi-Fi с активным шумоподавлением и автономностью до 48 часов 3 ч.
Fujifilm представила гибридную камеру Instax LiPlay Plus — с записью звука, принтером и селфи-камерой 4 ч.
В Китае начали массово выпускать квантовые однофотонные детекторы для радаров, датчиков и связи завтрашнего дня 4 ч.
«Нервная система» ИИ-фабрик: Meta и Oracle развернут сетевые платформы NVIDIA Spectrum-X Ethernet в своих ЦОД 5 ч.
Прототипы флагманского внедорожника Xiaomi YU9 замечены на тестах в высокогорной местности 5 ч.