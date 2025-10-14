Создатели ремейка Demon’s Souls взялись за загадочный экшен от третьего лица — фанаты Bloodborne напряглись

Принадлежащая Sony Interactive Entertainment американская студия Bluepoint Games, в 2020 году выпустившая ремейк культового ролевого экшена Demon’s Souls от FromSoftware, похоже, взялась за новый проект.

Напомним, в январе руководство Sony Interactive Entertainment отменило находившуюся в разработке у Bluepoint Games игру-сервис во вселенной фэнтезийных слешеров God of War и неизвестный проект от Bend Studio (Days Gone).

Как подметили в издании Video Games Chronicle, с тех пор Bluepoint вновь начала набор персонала, в том числе на загадочный неанонсированный проект. Первые детали о нём появились в вакансии старшего дизайнера боевой системы.

Судя по описанию должности, от специалиста хотят видеть «глубокое понимание боевых систем и механик ближнего боя для экшена от третьего лица» и как минимум пять лет профессионального опыта в области.

Другими словами, речь идёт об экшене от третьего лица с механикой ближнего боя. Несмотря на скудность доступной информации, фанаты на форуме Reddit убеждены, что за загадочным проектом Bluepoint скрывается ремейк Bloodborne.

Вышедший в 2015 году готический экшен от FromSoftware спустя 10 лет остаётся эксклюзивом PS4 — ни ремастера, ни порта на ПК, ни даже апгрейда для PS5. Игроки предполагают, что ремейк мог бы стать частью стартовой линейки PS6.

Если ремейк Bloodborne и находится в разработке, то совсем недавно. Буквально месяц назад совладелец портала Giant Bomb Джефф Грабб (Jeff Grubb) уверял, что с франшизой Bloodborne не происходит «ровным счётом ничего».