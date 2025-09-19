Сегодня 19 сентября 2025
Инсайдер призвал не ждать новостей о Bloodborne — с культовым эксклюзивом PS4 не происходит «ровным счётом ничего»

Несмотря на признание критиков, культовый статус и почти 7,5 млн проданных копий, за 10 лет Sony с франшизой готического экшена Bloodborne от студии FromSoftware так ничего и не сделала. И, похоже, не делает дальше.

Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

Совладелец портала Giant Bomb Джефф Грабб (Jeff Grubb) в выпуске подкаста Game Mess Decides со ссылкой на собственные источники прокомментировал происходящие с Bloodborne за кулисами события.

По словам Грабба, сравнительно недавно он узнавал у своих информаторов насчёт закулисных движений в отношении Bloodborne и услышал, что с игрой происходит «ровным счётом ничего».

«Не знаю ничего, кроме того, что FromSoftware должна быть вовлечена [в развитие Bloodborne], но на данный момент не берётся за это. Таково моё понимание ситуации», — заявил Грабб.

О том, что Bloodborne до сих не получила ремастер и/или сиквел из-за чрезмерной занятости главы FromSoftware Хидетаки Миядзаки (Hidetaka Miyazaki), говорил и экс-глава PlayStation Studios Сюхэй Ёсида (Shuhei Yoshida).

Другими словами, на окружённой слухами сентябрьской игровой презентации State of Play (якобы пройдёт на следующей неделе) и предстоящей церемонии The Game Awards 2025 новостей о Bloodborne ждать точно не стоит.

Bloodborne вышла в марте 2015 года на PS4. Увидеть игру на ПК хочет даже Миядзаки, но сказать об этом прямо не может — пока в данном направлении работают (и добились немалых успехов) только энтузиасты.

Теги: bloodborne, fromsoftware, sony interactive entertainment, ролевой экшен
