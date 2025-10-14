Microsoft ответит в суде за слишком дорогую подписку ChatGPT

Microsoft столкнулась с новым судебным иском от потребителей. Истцы утверждают, что сделка, заключённая Microsoft с OpenAI на раннем этапе разработки ИИ, нарушает федеральное антимонопольное законодательство, ограничивая рыночную конкуренцию и искусственно завышая цены на подписку ChatGPT, одновременно нанося ущерб качеству продукта для миллионов пользователей платформы ИИ.

В 2019 году Microsoft впервые объявила об инвестировании $1 млрд в базирующуюся в Сан-Франциско компанию OpenAI, заявив о заключении многолетнего партнёрства по разработке суперкомпьютерных технологий ИИ на базе облачного сервиса Microsoft Azure. На сегодняшний день Microsoft инвестировала в OpenAI более $13 млрд. Компания OpenAI, основанная в 2015 году как некоммерческая организация, с тех пор обрела статус коммерческой компании.

Коллективный иск, поданный в федеральный суд Сан-Франциско, утверждает, что Microsoft использовала эксклюзивное соглашение с OpenAI в области облачных вычислений, чтобы ограничить предложение вычислительных ресурсов, необходимых для работы ChatGPT.

Предполагаемые ограничения были частично сняты в июне, когда OpenAI начала закупать вычислительные мощности у Google. Несмотря на это, они остаются «дамокловым мечом над OpenAI, нависшим над ней со стороны одного из основных конкурентов», говорится в иске. В ответном заявлении Microsoft заявила, что, пока иск находится на рассмотрении, компания «считает, что партнёрство с OpenAI способствует конкуренции, инновациям и ответственной разработке ИИ». OpenAI, не указанная в качестве ответчика, отказалась от комментариев.

В иске также утверждается, что Microsoft воспользовалась своим соглашением с OpenAI, чтобы получить максимальную прибыль от её успеха, одновременно разрабатывая собственные конкурирующие продукты, включая платформу ИИ Copilot. Истцы заявляют, что цены на ChatGPT были значительно выше, чем у конкурентов, во время ценовой войны в начале этого года. Они требуют возмещения ущерба за предполагаемые завышенные цены, начиная с запуска ChatGPT в ноябре 2022 года, а также судебного постановления, запрещающего Microsoft повторно вводить подобные ограничения.