Сегодня 14 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Microsoft ответит в суде за слишком доро...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft ответит в суде за слишком дорогую подписку ChatGPT

Microsoft столкнулась с новым судебным иском от потребителей. Истцы утверждают, что сделка, заключённая Microsoft с OpenAI на раннем этапе разработки ИИ, нарушает федеральное антимонопольное законодательство, ограничивая рыночную конкуренцию и искусственно завышая цены на подписку ChatGPT, одновременно нанося ущерб качеству продукта для миллионов пользователей платформы ИИ.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

В 2019 году Microsoft впервые объявила об инвестировании $1 млрд в базирующуюся в Сан-Франциско компанию OpenAI, заявив о заключении многолетнего партнёрства по разработке суперкомпьютерных технологий ИИ на базе облачного сервиса Microsoft Azure. На сегодняшний день Microsoft инвестировала в OpenAI более $13 млрд. Компания OpenAI, основанная в 2015 году как некоммерческая организация, с тех пор обрела статус коммерческой компании.

Коллективный иск, поданный в федеральный суд Сан-Франциско, утверждает, что Microsoft использовала эксклюзивное соглашение с OpenAI в области облачных вычислений, чтобы ограничить предложение вычислительных ресурсов, необходимых для работы ChatGPT.

Предполагаемые ограничения были частично сняты в июне, когда OpenAI начала закупать вычислительные мощности у Google. Несмотря на это, они остаются «дамокловым мечом над OpenAI, нависшим над ней со стороны одного из основных конкурентов», говорится в иске. В ответном заявлении Microsoft заявила, что, пока иск находится на рассмотрении, компания «считает, что партнёрство с OpenAI способствует конкуренции, инновациям и ответственной разработке ИИ». OpenAI, не указанная в качестве ответчика, отказалась от комментариев.

В иске также утверждается, что Microsoft воспользовалась своим соглашением с OpenAI, чтобы получить максимальную прибыль от её успеха, одновременно разрабатывая собственные конкурирующие продукты, включая платформу ИИ Copilot. Истцы заявляют, что цены на ChatGPT были значительно выше, чем у конкурентов, во время ценовой войны в начале этого года. Они требуют возмещения ущерба за предполагаемые завышенные цены, начиная с запуска ChatGPT в ноябре 2022 года, а также судебного постановления, запрещающего Microsoft повторно вводить подобные ограничения.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Не для себя стараемся: Microsoft развернула для OpenAI первый в мире ИИ-кластер на базе суперускорителей NVIDIA GB300 NVL72
Microsoft снизила зависимость от OpenAI — в Microsoft 365 Copilot появились ИИ-модели Claude от Anthropic
Microsoft обратилась к ИИ от Anthropic для Visual Studio Code — OpenAI больше не в почёте
Google Gemini научился пересказывать содержимое страниц в мобильном Chrome
Microsoft начала сканировать лица на снимках в OneDrive — отказаться от этого можно лишь трижды в год
Apple создала ИИ, который генерирует тексты в 128 раз быстрее аналогов
Теги: openai, microsoft, конкуренция, ограничения, монополия, судебный иск
openai, microsoft, конкуренция, ограничения, монополия, судебный иск
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Intel и AMD отметили год совместной работы  — AVX10 и новые технологии уже на подходе
Российский ответ «Готике» почти готов к премьере — Of Ash and Steel получила дату релиза и демоверсию в Steam
Warner Bros. так уверена в успехе «Мортал Комбат 2», что уже начала работу над «Мортал Комбат 3»
SpaceX снова запустила Starship — полёт мегаракеты впервые прошёл безупречно
«Она захватила мою жизнь, помогите!»: создатель Clair Obscur: Expedition 33 рассказал, какую игру в 2025 году считает лучшей
Разработчики No, I’m not a Human похвастались продажами и посоветовали приготовиться к встрече новых гостей 11 мин.
Microsoft ответит в суде за слишком дорогую подписку ChatGPT 20 мин.
Instagram защитит подростков от ИИ и «взрослого» контента — фильтр PG-13 теперь включён по умолчанию 30 мин.
Splinter Cell: Pandora Tomorrow спустя 20 лет вернулась на ПК — культовый стелс-экшен внезапно появился в Steam, EGS и Ubisoft Connect 56 мин.
Google Gemini научился пересказывать содержимое страниц в мобильном Chrome 2 ч.
Microsoft начала сканировать лица на снимках в OneDrive — отказаться от этого можно лишь трижды в год 2 ч.
Надёжный инсайдер рассекретил дату выхода и цену Assassin’s Creed Shadows на Nintendo Switch 2 2 ч.
Смартфоны Samsung начнут притормаживать мобильный интернет для экономии батареи 2 ч.
Создатели ремейка Demon’s Souls взялись за загадочный экшен от третьего лица — фанаты Bloodborne напряглись 3 ч.
«Группа Астра» представила программно-определяемую систему хранения данных TROK 4 ч.
OCP поможет в унификации чиплетов с применением открытых стандартов 37 мин.
AOC анонсировала геймерский дисплей, на котором можно играть без ПК — 41,5" OLED, 144 Гц и Android 14 55 мин.
Be quiet! представила компактный башенный кулер Pure Rock Slim 3 для процессоров до 130 Вт 2 ч.
Huawei выпустила 8-долларовую беспроводную мышь Enjoy Edition с автономностью до 12 месяцев 2 ч.
Motorola представила смартфон Moto G100 — Snapdragon 7s Gen 2 и батарея на 7000 мА·ч за $190 2 ч.
В спутниковой связи не оказалось шифрования — любой может перехватывать сообщения, звонки и трафик 2 ч.
Иностранные SIM-карты переохладили: блокировка в России не снимается через обещанные 24 часа 2 ч.
Ключевая для NASA лаборатория потеряла 10 % сотрудников — их просто уволили 2 ч.
ASML показала 20-летний рекорд выручки за сентябрь и привлекла внимание инвесторов 2 ч.
Смартфон Realme GT 8 Pro получит фотографические функции, как у камер Ricoh GR 3 ч.