Компания Intel анонсировала новый графический процессор, предназначенный для центров обработки данных, разработанный специально для выполнения задач логического вывода (ИИ). Новинка имеет кодовое название Crescent Island и построена на базе архитектуры Xe3P.

Графический процессор Crescent Island основан на архитектуре Xe3P. Она представляет собой усовершенствованную версию графической архитектуры Xe3, анонсированной в составе процессоров Panther Lake для ноутбуков и компактных ПК. В перспективе Xe3P будет также использоваться в семействе потребительских видеокарт Arc следующего поколения — Arc C-Series.

Новый графический процессор для ЦОД под кодовым названием Crescent Island разработан с учётом оптимизации энергопотребления и стоимости для корпоративных серверов с воздушным охлаждением, а также с акцентом на большой объём памяти и пропускную способность, оптимизированные для рабочих процессов вывода. Ключевые особенности Crescent Island:

микроархитектура Xe3P с оптимизированной производительностью на ватт;

160 Гбайт памяти LPDDR5X;

поддержка широкого спектра типов данных, что идеально подходит для поставщиков услуг «токены как услуга», а также для задач вывода данных.

Примечательно, что Intel выбрала память LPDDR5X для своего специализированного GPU. Конкуренты в лице Nvidia и AMD предлагают свои решения для ИИ-центров обработки данных с использованием высокоскоростной памяти HBM (например, HBM3E) и уже обсуждают применение ещё более производительной памяти HBM4 для решений будущих поколений, таких как Rubin и MI400.

На фоне возросшего спроса и, как следствие, роста цен на память HBM использование LPDDR5X может предоставить решению Intel значительное преимущество в соотношении цены и производительности. Кроме того, поддержка широкого спектра типов данных делает архитектуру универсальной для различных задач, связанных с ИИ.

Intel отмечает, что открытый и унифицированный программный стек для Crescent Island разрабатывается и тестируется на графических процессорах Arc Pro серии B для обеспечения ранней оптимизации и итераций. Ожидается, что образцы нового графического процессора для центров обработки данных под кодовым названием Crescent Island будут представлены клиентам во второй половине 2026 года.