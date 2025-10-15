Сегодня 15 октября 2025
ASML предупредила о грядущем обвале выручки в Китае — но ИИ-бум должен компенсировать потери

Крупнейший поставщик литографических сканеров, необходимых для выпуска чипов — нидерландская компания ASML, оказалась в момент публикации своего квартального отчёта в неоднозначной ситуации. С одной стороны, её текущая выручка заметно выросла на фоне бума ИИ, но с другой, она не может дать внятного прогноза на следующий год, ожидая заметного сокращения выручки на китайском направлении.

Источник изображения: ASML

Источник изображения: ASML

По итогам третьего квартала текущего года ASML располагала портфелем заказов на общую сумму 5,4 млрд евро. Это заметно выше тех 4,9 млрд евро, на которые рассчитывали аналитики. Выручка за период достигла 7,52 млрд евро, но оказалась ниже ожидаемой инвесторами суммы (7,79 млрд евро). Чистая прибыль лишь незначительно превысила ожидания рынка, достигнув 2,125 млрд евро.

Генеральный директор ASML Кристоф Фуке (Christophe Fouquet) подчеркнул, что рост инвестиций в сферу ИИ благотворно влияет на бизнес компании, и эта тенденция продолжает охватывать всё большее количество её клиентов — даже если речь идёт о производстве чипов для смартфонов. Если передовых литографических систем будут заказывать больше, то выручка в Китае, куда их поставки запрещены, должна значительно снизиться. В 2026 году выручка компании окажется не ниже выручки текущего года, но говорить о конкретном прогнозе руководство ASML пока не готово. Сумма ожидаемой выручки в 2026 году будет названа представителями компании не ранее января.

В прошлом году ASML выручила 28,3 млрд евро, но пока компания не отказывается от своих намерений поднять величину годовой выручки до 60 млрд евро к концу текущего десятилетия. Китайское направление бизнеса ASML хоть и не подразумевает поставок передового оборудования, по доле выручке достигает 42 % от квартальной суммы. Это само по себе превращает Китай в крупнейший рынок сбыта оборудования ASML, тогда как во втором квартале эта доля не превышала 27 %. Очевидно, что китайские клиенты компании ускорили закупки оборудования для выпуска чипов в ожидании новых таможенных пошлин и вероятных санкций. В следующем году спрос на продукцию ASML в Китае и профильная выручка, по мнению руководства компании, существенно сократятся. За девять месяцев текущего года китайский рынок сформировал почти треть совокупной выручки этой компании.

ASML была вынуждена объявить, что не сможет выполнить условия трёхлетней программы выкупа собственных акций на сумму 12 млрд евро. Ей на смену в январе будет предложена другая программа, условия которой пока не разглашаются.

asml, литография, производство микросхем, полупроводники, финансы
