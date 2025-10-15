Сегодня 15 октября 2025
«Call of Duty существует только потому, что EA были мерзавцами»: босс Battlefield объяснил, как появился главный конкурент Battlefield

Нынешний руководитель франшизы Battlefield Винс Зампелла (Vince Zampella) в интервью журналу GQ объяснил появление на свет главного конкурента серии — Call of Duty от Activision — поведением издательства Electronic Arts.

Источник изображения: Activision

Напомним, в начале 2000-х Зампелла работал в студии 2015, Inc, которая по заказу Electronic Arts в сжатые сроки сделала военный шутер Medal of Honor: Allied Assault, тепло принятый прессой и игроками.

Несмотря на успех, EA оставила 2015, Inc не у дел. Тогда 20 сотрудников во главе с Зампеллой, Джейсоном Уэстом (Jason West) и Грантом Кольером (Grant Collier) покинули студию, чтобы основать Infinity Ward.

Источник изображения: GQ

Другими словами, продолжи EA сотрудничество с 2015, Inc, студия бы и дальше выпускала Medal of Honor, и Call of Duty на свет бы не появилась, или, как выразился Зампелла: «Call of Duty существует только потому, что EA были мерзавцами».

Надменность Electronic Arts обернулась для издателя долгими годами поражений в борьбе военных шутеров: игры серии Battlefield регулярно (и в значительной степени) уступали Call of Duty по продажам и популярности среди игроков.

Источник изображения: Electronic Arts

Примечательно, что спустя 15 лет после основания Infinity Ward Зампелла стал частью Electronic Arts со своей студией Respawn Entertainment, а к настоящему времени дослужился до звания руководителя франшизы Battlefield.

Под руководством Зампеллы на прошлой неделе Battlefield Studios выпустила Battlefield 6. Шутер показал рекордный для серии пиковый онлайн в Steam (выше, чем у любой Call of Duty) и, согласно подсчётам аналитиков, продался в количестве 6,5 млн копий.

Теги: battlefield, electronic arts, call of duty, activision, шутер
