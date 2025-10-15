Входящая в один с Google холдинг Alphabet компания Waymo услуги беспилотных такси уже предлагает в пяти районах США, и в апреле начала проводить испытания в японской столице, но этим дело не ограничится. В ближайшие месяцы она собирается начать испытания данного сервиса на улицах британской столицы. После получения разрешения от местных властей беспилотные такси в Лондоне смогут начать коммерческую эксплуатацию.

Для Waymo это будет второй случай выхода на рынки за пределами США, а также первый случай присутствия в Европе в её географическом понимании. В ближайшие месяцы, как сообщает Bloomberg, ограниченное количество прототипов беспилотных такси выйдет на улицы Лондона, чтобы приступить к проведению испытаний со страхующими водителями за рулём. Территория проведения испытаний будет ограничена площадью около 100 квадратных миль (259 км2). Местными партнёром Waymo станет поддерживаемая Uber компания Moove, которая будет отвечать за содержание парка беспилотных такси. У Waymo и Moove уже есть опыт сотрудничества, они эксплуатируют роботакси первой в штате Аризона.

Власти Великобритании намерены на законодательном уровне разрешить коммерческую эксплуатацию в стране беспилотных такси на экспериментальной основе со следующего года, Waymo тем самым надеется занять место на рынке в числе первых. Примечательно, что в Лондоне за вызов беспилотных такси будет отвечать фирменное приложение Waymo, тогда как в США компания полагается на программную экосистему Uber или Lyft. Со временем количество эксплуатируемых в Лондоне роботакси Waymo будет увеличиваться.

Это будет не первый рынок с левосторонним движением, на который готовится выйти Waymo. В апреле компания приступила к испытаниям своих прототипов в Токио со страхующими водителями за рулём. Там партнёрами компании выступают агрегатор GO и таксомоторная компания Nihon Kotsu. Когда Waymo запустит соответствующую коммерческую услугу в столице Японии, не сообщается. В Лондоне у Waymo точно появится конкурент, поскольку Ubet при участии Wayve Technologies собирается в следующем году приступить к испытаниям своих беспилотных прототипов. Сейчас беспилотные такси Waymo уже осуществляют сотни тысяч платных перевозок пассажиров на территории США каждую неделю. В следующем году Waymo и Moove выведут беспилотные такси на улицы Майами, штат Флорида.