iPhone 17 оживил продажи смартфонов Appl...
iPhone 17 оживил продажи смартфонов Apple в Китае

Китайский рынок продолжает оставаться важным для компании Apple, что подчёркивается недавно состоявшимся визитом в страну генерального директора Тима Кука (Tim Cook). Дебют семейства iPhone 17, по данным IDC, позволил компании увеличить объёмы продаж смартфонов на 0,6 % до 10,8 млн штук по итогам третьего квартала.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Apple поднялась на второе место на китайском рынке смартфонов с долей 15,8 %, хотя ранее теряла позиции под натиском местных конкурентов. При этом китайский рынок смартфонов в целом по итогам третьего квартала сократился в годовом выражении на 0,6 % — до 68,4 млн штук. Во втором квартале текущего года снижение было выражено ещё сильнее и достигало 4 %.

По мнению представителей IDC, младшая модель в линейке iPhone 17 оказалась особенно востребованной на китайском рынке, поскольку предлагала удачное сочетание характеристик и цены. Это позволило Apple не только нарастить объёмы продаж iPhone в Китае, но и вернуть себе вторую позицию после предыдущих потерь. Из трёх крупнейших производителей смартфонов на рынке Китая только Apple удалось по итогам третьего квартала продемонстрировать рост объёмов поставок.

Лидером местного рынка остаётся Vivo с 11,8 млн поставленных смартфонов, однако этот показатель оказался на 7,8 % ниже прошлогоднего. Huawei довольствуется третьим местом, уступая Apple и демонстрируя снижение объёмов поставок на 1 % — до 10,4 млн штук. На четвёртом месте закрепилась Xiaomi, чьи поставки сократились на 1,7 % — до 10 млн штук. В четвёртом квартале китайский рынок смартфонов, по прогнозам аналитиков, сможет рассчитывать на оживление спроса благодаря появлению в продаже новых моделей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: idc, apple, apple iphone, китай, смартфоны
