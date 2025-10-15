Сегодня 15 октября 2025
iPhone получил недоделанный Wi-Fi 7 — по...
iPhone получил недоделанный Wi-Fi 7 — под новым шильдиком Apple спрятала старый Wi-Fi 6E

Исследователь The Mac Observer Radu Tyrsina (Раду Тырсина) опубликовал результаты тестирования последних поколений смартфонов iPhone. Он утверждает, что «iPhone 16/17 носят шильдик Wi-Fi 7, но Apple оставляет большинство ключевых функций на полке монтажной. Вы получаете лишь флажок сертификации, а не реальный прорыв, который предлагают другие флагманы». По его словам, Wi-Fi 7 в смартфонах Apple — это, по сути, Wi-Fi 6E с более продуманным маркетингом.

К главным преимуществам нового беспроводного стандарта Wi-Fi 7 относятся: более широкие каналы (240 МГц на 5 ГГц, 320 МГц на 6 ГГц), более плотная модуляция (4096-QAM) и полноценная многодиапазонная работа через MLO. В совокупности это позволяет смартфонам достигать многогигабитной пропускной способности в одной комнате с роутером и надёжнее поддерживать более высокую скорость при изменении условий.

Источник изображений: Wi-Fi Alliance

Тырсина утверждает, что несмотря на заверения маркетинга Apple о полной поддержке Wi-Fi 7, в реальности iPhone 16/17 демонстрируют уровень «осторожного клиента Wi-Fi 6E»: каналы шириной 160 МГц, модуляция 1024-QAM и консервативный вариант MLO, «который ведёт себя скорее, как плавное переключение на резервный ресурс, чем как настоящая агрегация нескольких радиомодулей».

Вывод исследователя неутешителен: смартфоны Apple последних поколений с сертификацией Wi-Fi 7 демонстрируют производительность беспроводной связи, «которая на практике обычно соответствует Wi-Fi 6/6E, в то время как флагманы Android показывают в 3–4 раза более высокие результаты в той же комнате на тех же роутерах».

Может показаться, что производительности на уровне Wi-Fi 6E вполне достаточно, и это действительно так, если основной режим использования — серфинг интернета и просмотр роликов. Но уже сегодня есть области, где увеличение скорости беспроводной сети может повысить общую производительность работы:

  • Выгрузка больших видеопроектов с разрешением 4K/8K на NAS.
  • Отправка многогигабайтных фотонаборов через AirDrop.
  • Восстановление данных из облака.
  • Локальная потоковая передача ProRes или пространственного видео.
  • Удалённое редактирование с использованием локального хранилища.
  • Будущие функции Apple Intelligence для синхронизации объёмных моделей.

Все эти рабочие процессы значительно ускоряются при использовании полноценной версии Wi-Fi 7. Тырсина привёл в своей статье в виде гипотетического диалога предполагаемые доводы Apple и свои контраргументы:

Apple (A): «Более широкие каналы и 4096-QAM сожрут аккумулятор».

Тырсина (Т): «Но другие производители включают эти функции, не крича о скором разряде аккумулятора. И даже если Apple хочет консервативный режим по умолчанию, дайте пользователям возможность выбора: “Производительный Wi-Fi” при работе от сети или при интенсивной передаче данных и “Сбалансированный” в остальное время».

A: «5 ГГц не должны быть такими широкими».

Т: «В условиях плотной застройки, да, 80 МГц может быть разумнее. В контролируемых домашних лабораториях и современных системах с одной точкой доступа более широкие каналы практичны. Дайте возможность опытным пользователям».

А: «4096-QAM работает только вблизи».

Т: «Верно, и именно здесь люди продвигают многогигабайтную передачу данных. Пиковые режимы, существующие для использования на коротких расстояниях, не являются поводом для их отключения».

А: «MLO незрелый».

Т: «Некоторые части экосистемы всё ещё стабилизируются, но многие маршрутизаторы класса BE уже сегодня поставляют надёжный MLO. Apple выбрала профиль MLO, ориентированный на надёжность, что не даёт выигрыша в пропускной способности. Это выбор, а не неизбежность».

Главным преимуществом Wi-Fi 7 является многоканальный режим работы. Реализация Apple основана на EMLSR (один радиоканал с разделением времени), а не на MLMR (несколько радиоканалов, объединяющих диапазоны 5 + 6 ГГц одновременно). EMLSR способствует стабильности и роумингу, в то время как MLMR обеспечивает значительный прирост скорости.

Государства по-разному регулируют использование частотных диапазонов, например, распределение 6 ГГц в Европе более жёсткое, чем в США. Но Apple, вместо создания различных региональных профилей, накладывает единые ограничения даже там, где широкие каналы и 4096-QAM легальны и полезны.

«Всё дело в несоответствии между названием и реальным опытом. Apple рекламирует “самый продвинутый iPhone” с Wi-Fi 7, а затем тихонько выпускает устройства, имитирующие Wi-Fi 6E. Энтузиасты вкладывают средства в маршрутизаторы класса BE, транзитные соединения 2.5/5/10 GbE и многогигабитное оптоволокно, только чтобы наблюдать, как iPhone стабилизируются на прошлогодних показателях, в то время как телефоны конкурентов демонстрируют полный набор возможностей», — полагает Тырсина.

«Характеристики, которые пользователю “пока не нужны”, на глазах становятся базовыми требованиями. Если вы собираетесь указать Wi-Fi 7 на коробке, дайте радиомодулю проявить себя там, где это разрешено правилами и где пользователь прямо просит об этом. Сохраните консервативные настройки по умолчанию, но перестаньте относиться к пиковым функциям как к обузе», — таким пламенным призывом завершает исследователь свою статью.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
apple iphone, wi-fi 7, wi-fi 6e, поддержка, стандарты, производительность, маркетинг
