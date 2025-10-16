Microsoft, AWS и Google настаивают на переносе производства своего оборудования за пределы Китая

Китай в качестве оптимального места производства электроники в глазах западных заказчиков начал терять репутацию не только в свете геополитической напряжённости в отношениях с США, но и по итогам санитарного локдауна в период пандемии. По имеющимся данным, крупные заказчики типа Microsoft, Amazon и Google продолжают вести работу со своими подрядчиками с целью переноса значительной части производства своего оборудования за пределы КНР.

Как поясняет Nikkei Asian Review со ссылкой на собственные источники, Microsoft уже по итогам следующего года намерена все свои новые продукты выпускать за пределами Китая, хотя эта программа миграции не особо затрагивает те же игровые консоли Xbox, например. Упор сделан на перенос за пределы Китая производства ноутбуков Surface и серверных систем, а также ключевых комплектующих для них. Microsoft верит, что по итогам следующего года сможет основную часть серверного оборудования и ноутбуков выпускать за пределами КНР. При этом даже комплектующие для них на 80 % должны иметь не китайское происхождение. В принципе, миграция за пределы Китая наблюдается даже на направлении игровых консолей Xbox, но пока она не имеет приоритетного значения.

По данным Omdia, ежегодно Microsoft поставляет на рынок 4 млн ноутбуков и планшетов семейства Surface. Её нельзя назвать крупным игроком на соответствующих рынках, но в отношении серверной инфраструктуры миграция за пределы Китая может иметь более выраженное влияние на мировую отрасль.

Amazon в рамках деятельности своего серверного подразделения AWS тоже склоняет подрядчиков к миграции производства профильного оборудования за пределы Китая, особенно в части инфраструктуры ИИ. Например, ранее AWS регулярно пользовался услугами китайской компании SYE, выпускающей печатные платы. Теперь AWS планомерно сокращает зависимость от SYE, даже с учётом наличия у последней производственных площадок за пределами Китая. Эксперты утверждают, что искоренить китайских поставщиков довольно сложно. Тем более, что в сфере пассивных электронных компонентов это вряд ли кто-то решится сделать. Продукция китайских компаний в этой сфере отличается низкой ценой и хорошим ассортиментом, не говоря уже о доступности в больших объёмах, которые важны на волне бума ИИ.

Google просит своих подрядчиков увеличить объёмы выпуска продукции на территории Таиланда, для этого будут строиться новые предприятия. Американская компания в Таиланде располагает почти полной инфраструктурой, позволяющей её подрядчикам собирать здесь серверные системы.

Производители ноутбуков первыми отозвались на идею перенести производство для американского рынка за пределы Китая. Они сделали это в сжатые сроки, во многом благодаря наличию развитой в географическом выражении сети подрядчиков. Как отмечает Nikkei, в случае с последней инициативой поставщиков серверного оборудования речь идёт о более глубокой локализацией производства компонентов за пределами Китая. Кабели, полупроводниковые компоненты и печатные платы — западные заказчики теперь хотят, чтобы вся эта продукция поступала из-за пределов КНР.