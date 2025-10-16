Квартальная прибыль TSMC взлетела на 39 % до рекордных $14,8 млрд

Для всей полупроводниковой отрасли квартальный отчёт TSMC имеет огромное значение, поскольку он позволяет определить, насколько услуги компании по контрактному производству чипов были востребованы на протяжении трёх предыдущих месяцев. Третий квартал TSMC удалось завершить увеличением чистой прибыли на 39 % до рекордных $14,8 млрд.

Величина прибыли оказалась выше ожиданий аналитиков. Выручка компании за период выросла на 30,3 % в годовом сравнении до $32,3 млрд, также превысив ожидания рынка. Чистая прибыль последовательно выросла на 13,6 %, положительная динамика наблюдается уже второй квартал подряд. Примечательно, что в национальной валюте Тайваня выручка TSMC в годовом сравнении выросла на все 40,8 %. Норму прибыли удалось поднять до 59,5 %, обеспечив прирост в годовом сравнении на 1,7 процентных пункта. Норма операционной прибыли выросла на 3,1 процентных пункта до 50,6 %. Норма чистой прибыли выросла на 2,9 процентных пункта до 45,7 %.

Удельный доход на одну акцию вырос на 39 %, а вот объём обработанных кремниевых пластин в эквиваленте типоразмера 300 мм увеличился последовательно на 9,9 %, а в годовом сравнении вырос на приличные 22,4 % до 4,1 млн штук. Если учесть, что по итогам прошлого года компания обработала 12,9 млн кремниевых пластин, то в текущем она сохраняет шансы существенно увеличить производственную программу.

Выпускаемые по передовым технологиям (тоньше 7 нм включительно) чипы в прошлом квартале обеспечили TSMC примерно 74 % выручки. Из них на 3-нм пришлось только 23 процентных пункта, а вот 5-нм продукция обеспечила 37 % выручки. Технология 7 нм довольствовалась 14 % квартальной выручки, хотя за год до этого эта доля достигала 17 %. Среди передовых технологических норм самый сильный рост по доле выручки показала 5-нм, которая увеличилась за год с 32 до 37 %. Новейшая 3-нм технология увеличила свою долю с 20 до 23 % в годовом сравнении, а вот последовательно она сократилась с 24 %, достигнутых во втором квартале.

Разделение выручки по сегментам рынка также указывает на перекос в пользу высокопроизводительных компонентов, которые обеспечили 57 % поступлений средств на счета TSMC в третьем квартале. Характерно, что последовательно объём выручки TSMC в этом сегменте остался на уровне второго квартала. Зато сегмент смартфонов прибавил последовательно сразу 19 %, на него пришлось 30 % выручки компании. На 20 % выросла выручка в сегменте Интернета вещей, но её доля не превысила 5 % от общего объёма. Автомобильный сегмент прибавил 18 % в размере выручки, но её доля в общей сумме ограничивается 5 %. На 20 % просела выручка в сегменте потребительской электроники, все прочие виды компонентов также продемонстрировали снижение, но на более скромные 8 %.

Если во втором квартале высокопроизводительные компоненты обеспечивали 60 % выручки TSMC, то в третьем их доля сократилась до 57 %, но это всё равно выше прошлогоднего показателя на уровне 51 %. Если учесть, что выручка в сегменте HPC последовательно не увеличилась по итогам третьего квартала, причины подобных тенденций наверняка потребуют отдельного анализа. Не исключено, что TSMC просто работает на пределе своих возможностей, стараясь удовлетворить растущий спрос на выпуск передовых чипов для сегмента искусственного интеллекта.

Некоторый подъём выручки можно наблюдать в сегменте смартфонов, где она последовательно выросла с 27 до 30 %, однако в годовом сравнении наблюдается сокращение доли с 34 %. Это можно объяснить как замедлением темпов роста рынка смартфонов, так и опережающим развития рынка ИИ, на который теперь отвлекаются ресурсы как разработчиков чипов, так и их производителей.

В географическом срезе концентрация выручки в Северной Америки наблюдается очевидным образом, поскольку доля этого региона выросла с прошлогодних 71 до 76 %. Китай при этом довольствуется третьим местом и сдаёт позиции, поскольку его доля за год сократилась с 11 до 8 %, а ещё во втором квартале она достигала 9 %. Азиатско-Тихоокеанский регион довольно стабилен по доле выручки, но и он уступил под натиском Америк с 10 до 9 % в годовом сравнении. Япония довольствуется 4 %, также скатившись с прошлогодних 5 %, а вот Европа, Африка и Ближний Восток демонстрируют стабильность в виде 3-процентной доли выручки TSMC.

Капитальные затраты компании по итогам третьего квартала в отдельности достигли $9,7 млрд, всего с начала года она направила на строительство новых предприятий и модернизацию существующих $29,39 млрд. В любом случае, прогноз по размеру капитальных затрат за весь текущий год на уровне $41 млрд руководство компании изменило незначительно. Его нижняя граница была поднята с $38 до $40 млрд, и это можно считать определённым увеличением капитальных затрат, хотя верхняя и осталась на уровне $42 млрд.

В четвёртом квартале выручка TSMC должна вырасти на 24 %, как ожидает руководство компании. На протяжении шести кварталов подряд её выручка увеличивается на двузначное количество процентов и превышает ожидания рынка. По итогам текущего года выручка TSMC может увеличиться примерно на 35 %, как ожидает руководство. Это более заметный прирост, чем тот, что закладывался в прогноз ранее (около 30 %).