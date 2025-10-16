Сегодня 16 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Samsung получит первый литограф ASML для...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Samsung получит первый литограф ASML для техпроцессов тоньше 2 нм до конца текущего года

При предыдущем генеральном директоре Патрике Гелсингере (Patrick Gelsinger) компания Intel успела стать основным покупателем передовых литографических сканеров ASML с высоким значением числовой апертуры (High-NA EUV). Компания Samsung намерена купить две такие системы у ASML в ближайшее время, первая будет приобретена до конца текущего года.

Источник изображения: ASML

Источник изображения: ASML

Об этом сообщило южнокорейское издание The Korea Economic Daily. До конца текущего года Samsung должна получить от ASML передовой литографический сканер Twinscan EXE:5200B, который может применяться для экспериментов с литографией, подразумевающей использование оборудования с высокой числовой апертурой. В серийном производстве подобные сканеры позволят создавать чипы с литографическими нормами менее 2 нм.

TSMC по примеру Intel испытывает такое оборудование на уровне экспериментов, а SK hynix в прошлом месяце установила его с целью дальнейшего использования в массовом производстве чипов. Samsung собирается применять данный литографический сканер уже при производстве 2-нм чипов на контрактном направлении. В частности, это оборудование может пригодиться Samsung при выпуске собственных мобильных процессоров Exynos серии 2600 и процессоров Tesla для систем искусственного интеллекта нового поколения. Кроме того, Samsung надеется с помощью такого оборудования в 2027 году наладить выпуск памяти типа DRAM с новой структурой транзисторов VCT с вертикальными каналами. Такая память будет сочетать высокое быстродействие с низким энергопотреблением, как считается.

Samsung на покупку двух литографических систем серии Twinscan EXE:5200B планирует потратить около $773 млн. Новое оборудование позволит создавать чипы с размерами элементов в 1,7 раза меньше, чем существующие EUV-системы. Если TSMC собирается применять такое оборудование в рамках 1,4-нм техпроцесса в серийном производстве, то Intel планирует внедрить его при выпуске конкурирующих чипов по технологии 14A. Если, конечно, она вообще решится её осваивать, ведь для этого ей придётся найти приличное количество клиентов, чтобы окупить затраты на внедрение. Массовое производство чипов по технологии Intel 14A будет развёрнуто не ранее 2028 года.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
SK hynix ускорит закупку EUV‑сканеров, чтобы не отдать Samsung лидерство на рынке HBM
Техпроцесс Intel 14A будет заметно дороже 18A из-за оборудования High-NA EUV
SK hynix первой в мире установила сканер High-NA EUV для выпуска памяти по передовым техпроцессам
TSMC ускорит американский проект — 2-нм чипы «Made in USA» появятся раньше срока
Квартальная прибыль TSMC взлетела на 39 % до рекордных $14,8 млрд
Учёные сделали экологичный аккумулятор на витамине B2
Теги: samsung, samsung electronics, производство микросхем, полупроводники, high-na
samsung, samsung electronics, производство микросхем, полупроводники, high-na
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
YouTube получил совершенно новый интерфейс плеера — на всех платформах, по всему миру
Без капли нефти: самолёт Honda совершил первый в мире полёт на 100 % «зелёном» топливе
В США в продажу поступила «супердревесина» — в строительстве она заменит сталь
«Call of Duty существует только потому, что EA были мерзавцами»: босс Battlefield объяснил, как появился главный конкурент Battlefield
AMD Ryzen 7 9800X3D испытали с распылительным охлаждением от суперкомпьютера — привычные кулеры лучше
Путин запретил автоматические списания за подписки на интернет-сервисы 13 мин.
В Steam и других магазинах появилась страница грандиозной космической оперы Exodus от ветеранов BioWare — новые подробности и скриншоты 37 мин.
«Доверие мимолётно, предательство неизбежно»: в кооперативном хорроре The Outlast Trials появится PvP-режим «Вторжение» 45 мин.
id Software прокачала оптимизацию Doom: The Dark Ages на Steam Deck — на релизе игра работала «кошмарно» 46 мин.
Anthropic выпустила Claude Haiku 4.5 — модель уровня Sonnet 4, но вдвое быстрее и втрое экономичнее 3 ч.
YouTube пережил глобальный сбой — плеер выводил ошибку воспроизведения 3 ч.
Аркадный симулятор Metro Rivals: New York в духе NFS: Underground отправит игроков гоняться на поездах нью-йоркского метро 5 ч.
Главный конкурент OpenAI намерен утроить выручку в следующем году 9 ч.
Google выпустила ИИ-генератор видео Veo 3.1 с повышенным реализмом и улучшенным звуком 14 ч.
Google упростила восстановление аккаунта — теперь в этом могут помочь друзья и родственники 15 ч.
Представлен HIROH Phone — обезгугленный Android-смартфон с физическим выключателем камер и микрофона за $999 50 мин.
Немцы разработали лучшую лопасть для компактных ветрогенераторов — КПД близок к теоретическому пределу 55 мин.
Honor представила беспроводные наушники Earbuds 4 с активным шумоподавлением до 50 дБ по цене $56 2 ч.
Gigabyte представила геймерские ноутбуки с 12-часовой автономностью и графикой GeForce RTX 5080 — Gaming A16 Pro и A18 2 ч.
Группа инвесторов, включающая NVIDIA, под руководством Macquarie Asset Management купит Aligned Data Centers за $40 млрд — это одна из крупнейших сделок на рынке ЦОД 2 ч.
TSMC ускорит американский проект — 2-нм чипы «Made in USA» появятся раньше срока 2 ч.
Квартальная прибыль TSMC взлетела на 39 % до рекордных $14,8 млрд 3 ч.
Учёные сделали экологичный аккумулятор на витамине B2 3 ч.
Представлено цифровое перо Logitech Muse для гарнитуры Apple Vision Pro за $130 3 ч.
Одноплатный компьютер Radxa Orion O6N обеспечивает ИИ-производительность до 45 TOPS 4 ч.