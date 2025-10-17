Сегодня 17 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Трассировка лучей, «кошмарная» сложность...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Трассировка лучей, «кошмарная» сложность и «Новая игра +»: Techland раскрыла план улучшений Dying Light: The Beast

Брутальный зомби-боевик с открытым миром Dying Light: The Beast готовится к расширению. Разработчики из польской студии Techland представили план улучшения игры на ближайшие три месяца.

Источник изображения: Steam (Krieger616)

Источник изображения: Steam (Krieger616)

Как стало известно, на протяжении следующих 11 недель Dying Light: The Beast ждут горячо ожидаемый режим «Новая игра +», система «Уровней Легенды» (по аналогии с прошлыми частями) и «кошмарная» сложность.

Кроме того, разработчики готовят новые анимации казни, визуальные и геймплейные улучшения, трассировку лучей (только ПК) и коллаборацию с мобильной королевской битвой PUBG Mobile (стартует 31 октября).

Также Techland анонсировала инициативу «Зов Зверя» (Call of the Beast) — серию испытаний для сообщества Dying Light: The Beast. Каждую неделю вплоть до 7 января перед игроками будут выставлять новый набор заданий.

Миссия первой недели (до 23 октября) — отрезание конечностей. За 30 млн отрубленных частей тела (суммарными усилиями) пользователи заработают облик Lumberjack для пикапа, а за 60 млн получат в награду топор Woodchopper.

Источник изображения: Techland

Источник изображения: Techland

В случае выполнения сообществом хотя бы 17 из 22 целей на протяжении «Зова Зверя» будет разблокирована легендарная награда (что именно она собой представляет, неясно), которую раздадут по итогам события.

Dying Light: The Beast вышла 18 сентября на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а до конца 2025 года появится на PS4 и Xbox One. Игра заслужила 74−79 % на Metacritic и 88 % на площадке Valve (более 38 тыс. «очень положительных» обзоров).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
2 миллиарда убитых зомби за 25 миллионов часов: разработчики Dying Light: The Beast раскрыли статистику игроков за первые дни после релиза
«Dying Light 2 здорового человека»: пользователи Steam остались в восторге от Dying Light: The Beast
Уже не DLC, но ещё не Dying Light 3: критики вынесли вердикт Dying Light: The Beast
«Ничто не могло подготовить нас к такому»: более миллиона пользователей Steam добавили Heroes of Might & Magic: Olden Era в список желаемого
Умер легендарный гейм-дизайнер Томонобу Итагаки — создатель Dead or Alive и отец современной Ninja Gaiden
Мультиплеерной игрой Quantic Dream оказалась условно-бесплатная MOBA — первый трейлер, геймплей и подробности Spellcasters Chronicles
Теги: dying light: the beast, techland, экшен, хоррор
dying light: the beast, techland, экшен, хоррор
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Российское производство оптоволоконных кабелей рухнуло на четверть — виноват в этом Китай и не только
Представлен Hiroh Phone — обезгугленный Android-смартфон с физическим выключателем камер и микрофона за $999
Октябрьское обновление безопасности сломало localhost в Windows 11
Anthropic представила инструмент Skills, который сделает ИИ полезнее в реальной работе
Немцы разработали лучшую лопасть для компактных ветрогенераторов — КПД близок к теоретическому пределу
Умер легендарный гейм-дизайнер Томонобу Итагаки — создатель Dead or Alive и отец современной Ninja Gaiden 11 ч.
OnePlus представила OxygenOS 16 в стиле iOS с расширенными ИИ-функциями и не только 11 ч.
Мультиплеерной игрой Quantic Dream оказалась условно-бесплатная MOBA — первый трейлер, геймплей и подробности Spellcasters Chronicles 12 ч.
Battlefield 6 установила новый рекорд скорости продаж для франшизы — 7 миллионов копий за три дня 13 ч.
Партнёр PayPal по блокчейну случайно выпустил стейблкоины на $300 триллионов 15 ч.
Windows 11 получит голосовое управление, будет следить за происходящим на экране и выполнять поручения пользователя 15 ч.
Приложения Facebook Messenger для Windows и macOS перестанут работать через 60 дней 15 ч.
Разработчик Heavy Rain и Detroit: Become Human впервые взялся за мультиплеерную игру, а Star Wars Eclipse всё ещё жива 15 ч.
Спрос на молодых айтишников в Великобритании рухнул на 46 % из-за ИИ — дальше будет хуже 16 ч.
Google упростила поиск фото на Android-смартфонах, но пока не для всех 16 ч.
BMW призналась, что захват Nexperia властями Нидерландов создаст проблемы с поставками комплектующих 31 мин.
Обновлённые Apple MacBook Pro получат OLED-дисплеи и чипы M6 уже в следующем году 2 ч.
Nintendo намерена до марта выпустить 25 млн игровых консолей Switch 2 4 ч.
Британцы раздумывали над уничтожением дата-центра с секретными данными, который по недосмотру достался компании, связанной с Китаем 8 ч.
Новая статья: Обзор игрового QD-Mini LED VA-монитора MSI MAG 274QPF X30MV: редкое сочетание 9 ч.
Oppo представила сверхтонкие смарт-часы Watch S с 1,46-дюймовым экраном и автономностью до 10 дней 10 ч.
Водители Uber будут обучать искусственный интеллект в перерывах между заказами 11 ч.
Загадочное свечение центра Млечного Пути может пролить свет на тайну тёмной материи 11 ч.
Qualcomm и MediaTek задумались о передаче заказов на выпуск чипов Samsung — TSMC задрала цены 13 ч.
Xiaomi продолжит оснащать флагманы тыловыми дисплеями после успеха Xiaomi 17 Pro 14 ч.