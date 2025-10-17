Трассировка лучей, «кошмарная» сложность и «Новая игра +»: Techland раскрыла план улучшений Dying Light: The Beast

Брутальный зомби-боевик с открытым миром Dying Light: The Beast готовится к расширению. Разработчики из польской студии Techland представили план улучшения игры на ближайшие три месяца.

Как стало известно, на протяжении следующих 11 недель Dying Light: The Beast ждут горячо ожидаемый режим «Новая игра +», система «Уровней Легенды» (по аналогии с прошлыми частями) и «кошмарная» сложность.

Кроме того, разработчики готовят новые анимации казни, визуальные и геймплейные улучшения, трассировку лучей (только ПК) и коллаборацию с мобильной королевской битвой PUBG Mobile (стартует 31 октября).

Также Techland анонсировала инициативу «Зов Зверя» (Call of the Beast) — серию испытаний для сообщества Dying Light: The Beast. Каждую неделю вплоть до 7 января перед игроками будут выставлять новый набор заданий.

Миссия первой недели (до 23 октября) — отрезание конечностей. За 30 млн отрубленных частей тела (суммарными усилиями) пользователи заработают облик Lumberjack для пикапа, а за 60 млн получат в награду топор Woodchopper.

В случае выполнения сообществом хотя бы 17 из 22 целей на протяжении «Зова Зверя» будет разблокирована легендарная награда (что именно она собой представляет, неясно), которую раздадут по итогам события.

Dying Light: The Beast вышла 18 сентября на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S, а до конца 2025 года появится на PS4 и Xbox One. Игра заслужила 74−79 % на Metacritic и 88 % на площадке Valve (более 38 тыс. «очень положительных» обзоров).