Разработчики новой Painkiller объяснили, зачем превратили игру в динамичный кооперативный шутер

Готовящийся к релизу кооперативный шутер Painkiller от 3D Realms и Anshar Studios мало похож на классическую Painkiller, чем не перестаёт разочаровывать фанатов. В чём именно задумка проекта, повествует новый дневник разработки.

По словам творческого руководителя Anshar Studios Дамиана Выспяньского (Damian Wyspiański), с новой Painkiller команда стремилась продвинуть франшизу вперёд, сохранив основы классических шутеров.

Ключевым элементом задумки Anshar выступает кооператив. Разработчикам пришлось переосмыслить механики совместной игры, чтобы они естественным образом вписались в геймплей Painkiller.

«В одиночку вы боретесь за выживание, следите за ресурсами и всем происходящим. С другой стороны, вместе с союзниками вы не только выживаете, но и овладеваете игрой. <...> Покоряете арену и врагов на ней», — объяснил Выспяньский.

Разработчики новой Painkiller также постарались усилить ощущение потока при изучении локаций, чтобы предоставить игрокам больше возможностей для самовыражения через механику перемещения.

В плане арсенала команда не хотела революции. Оружие для перезапуска создавали с оглядкой на его дизайн в классической Painkiller, но снабдили его более современным внешним видом, детальными анимациями и системой апгрейдов.

Painkiller выйдет 21 октября на PC (от 2499 рублей в Steam), PS5, Xbox Series X и S. На площадке Valve в рамках фестиваля «Играм быть» до 20 октября доступна демоверсия: один уровень, кооператив на троих, два оружия и 24 модификации для них.