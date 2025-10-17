Tesla возродила режим автопилота Mad Max — самый агрессивный и склонный к мелким превышениям скорости

На первых этапах обучения транспортных средств, способных управляться автоматикой, такие машины выделялись в потоке — они либо двигались слишком медленно, либо совершали манёвры резко и непредсказуемо. Tesla уже давно пытается «очеловечить» свой автопилот с точки зрения восприятия окружающими, и недавно компания вернула профиль Mad Max, который наделяет систему FSD самыми смелыми повадками.

Недавно вышедшее обновление FSD 14.1.2, как сообщает Electrek, добавило к перечню профилей автоматики не только сверхспокойный и безопасный Sloth Mode, но и самый агрессивный Mad Max, дебютировавший ещё в 2018 году, но впоследствии скрытый от пользователей из соображений безопасности и для лучшего соответствия требованиям регуляторов.

Сейчас в иерархии профилей FSD на ступень ниже Mad Max расположен Hurry Mode, который позволяет достаточно часто перестраиваться между полосами движения, но строго укладывается в скоростные ограничения. Mad Max таких «условностей» почти лишён — он не только чаще выполняет перестроения, но и слегка превышает установленную на участке допустимую скорость. Фактически за городской чертой FSD удерживает скорость до 137 км/ч. По словам представителей компании, с моральной точки зрения переход в режим Mad Max допустим для человека, который, например, опаздывает на рейс или спешит забрать ребёнка из школы.

Изначально профиль Mad Max настроен на соблюдение правил дорожного движения, однако очевидцы утверждают, что на практике автомобили под его управлением уже замечены в ситуациях, когда превышали допустимую скорость и проезжали стоп-линию на перекрёстках «накатом», без полной остановки, как того требует соответствующий знак.

В остальном обновление FSD версии 14 заметно продвинулось в области автономного вождения. Электромобили Tesla теперь могут самостоятельно подъезжать к окнам выдачи заказов в ресторанах быстрого питания, предусматривающих обслуживание автомобилистов без выхода из салона. Автоматика способна самостоятельно выбрать парковочное место в конечной точке маршрута и припарковаться на нём. Улучшены также возможности маневрирования в ограниченном пространстве и плотном трафике.

В будущей версии FSD 14.2 заявлена ещё более впечатляющая функция: электромобиль при посещении торгового центра будет высаживать владельца у входа и отправляться на заранее выбранное парковочное место, а затем по вызову из фирменного приложения забирать его обратно — не заставляя идти через всю парковку с пакетами покупок.