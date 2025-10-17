Сегодня 17 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Tesla возродила режим автопилота Mad Max...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Tesla возродила режим автопилота Mad Max — самый агрессивный и склонный к мелким превышениям скорости

На первых этапах обучения транспортных средств, способных управляться автоматикой, такие машины выделялись в потоке — они либо двигались слишком медленно, либо совершали манёвры резко и непредсказуемо. Tesla уже давно пытается «очеловечить» свой автопилот с точки зрения восприятия окружающими, и недавно компания вернула профиль Mad Max, который наделяет систему FSD самыми смелыми повадками.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Недавно вышедшее обновление FSD 14.1.2, как сообщает Electrek, добавило к перечню профилей автоматики не только сверхспокойный и безопасный Sloth Mode, но и самый агрессивный Mad Max, дебютировавший ещё в 2018 году, но впоследствии скрытый от пользователей из соображений безопасности и для лучшего соответствия требованиям регуляторов.

Сейчас в иерархии профилей FSD на ступень ниже Mad Max расположен Hurry Mode, который позволяет достаточно часто перестраиваться между полосами движения, но строго укладывается в скоростные ограничения. Mad Max таких «условностей» почти лишён — он не только чаще выполняет перестроения, но и слегка превышает установленную на участке допустимую скорость. Фактически за городской чертой FSD удерживает скорость до 137 км/ч. По словам представителей компании, с моральной точки зрения переход в режим Mad Max допустим для человека, который, например, опаздывает на рейс или спешит забрать ребёнка из школы.

Изначально профиль Mad Max настроен на соблюдение правил дорожного движения, однако очевидцы утверждают, что на практике автомобили под его управлением уже замечены в ситуациях, когда превышали допустимую скорость и проезжали стоп-линию на перекрёстках «накатом», без полной остановки, как того требует соответствующий знак.

В остальном обновление FSD версии 14 заметно продвинулось в области автономного вождения. Электромобили Tesla теперь могут самостоятельно подъезжать к окнам выдачи заказов в ресторанах быстрого питания, предусматривающих обслуживание автомобилистов без выхода из салона. Автоматика способна самостоятельно выбрать парковочное место в конечной точке маршрута и припарковаться на нём. Улучшены также возможности маневрирования в ограниченном пространстве и плотном трафике.

В будущей версии FSD 14.2 заявлена ещё более впечатляющая функция: электромобиль при посещении торгового центра будет высаживать владельца у входа и отправляться на заранее выбранное парковочное место, а затем по вызову из фирменного приложения забирать его обратно — не заставляя идти через всю парковку с пакетами покупок.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Автопилот Tesla завалил пробег через США — машина попала в аварию через 100 км
Tesla теперь называет свой автопилот «почти полным»
Автопилот FSD намного чаще отталкивает покупателей от Tesla, нежели привлекает
Дочка Xpeng представила шестиместный «летающий автобус» — дизайн подсмотрели у американцев
Открытая ИИ-модель Google DeepMind Cell2Sentence-Scale 27B совершила прорыв в терапии рака, который подтвердили учёные
Yamaha показала свежую версию мотоцикла будущего, который может сам держать равновесие и двигаться без человека
Теги: fsd, tesla, tesla autopilot, автопилот, электромобиль
fsd, tesla, tesla autopilot, автопилот, электромобиль
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Российское производство оптоволоконных кабелей рухнуло на четверть — виноват в этом Китай и не только
Представлен Hiroh Phone — обезгугленный Android-смартфон с физическим выключателем камер и микрофона за $999
Немцы разработали лучшую лопасть для компактных ветрогенераторов — КПД близок к теоретическому пределу
BMW заявила, что захват Nexperia властями Нидерландов нарушит поставки комплектующих
Октябрьское обновление безопасности сломало localhost в Windows 11
Создатель Dead Space увидел в новых владельцах Electronic Arts шанс для Dead Space 4 и «уже начал делать звонки» 42 мин.
Бразилия стала главным мировым экспортёром DDoS-атак 2 ч.
Разработчики новой Painkiller объяснили, зачем превратили игру в динамичный кооперативный шутер 3 ч.
Трассировка лучей, «кошмарная» сложность и «Новая игра +»: Techland раскрыла план улучшений Dying Light: The Beast 4 ч.
Gemini научили выполнять цепочки действий в «Google Таблицах» 4 ч.
Власти Японии призвали OpenAI соблюдать авторские права по отношению к манге и аниме при генерации видео в Sora 2 6 ч.
Anthropic представила инструмент Skills, который сделает ИИ полезнее в реальной работе 15 ч.
Умер легендарный гейм-дизайнер Томонобу Итагаки — создатель Dead or Alive и отец современной Ninja Gaiden 16 ч.
OnePlus представила OxygenOS 16 в стиле iOS с расширенными ИИ-функциями и не только 17 ч.
Мультиплеерной игрой Quantic Dream оказалась условно-бесплатная MOBA — первый трейлер, геймплей и подробности Spellcasters Chronicles 18 ч.
G.Skill показала экстремальный разгон DDR5 без экстремального охлаждения — 48 Гбайт довели до 10 600 МГц 19 мин.
Дочка Xpeng представила шестиместный «летающий автобус» — дизайн подсмотрели у американцев 21 мин.
Президент РФ предложить запитать ЦОД от угольных электростанций 33 мин.
Xiaomi раскрыла дизайн доступного флагмана Redmi K90 Pro Max и объявила дату его презентации 2 ч.
Bloomberg узнал, где и когда Samsung представит свой первый трёхстворчатый складной телефон 2 ч.
Огромный ускоритель SpaceX Super Heavy картинно завис над водами залива, прежде чем навсегда исчезнуть в пучине 2 ч.
Легендарная Vertu представила смартфон Agent Q, который можно купить только в одном магазине в мире 2 ч.
Huawei представила самый доступный складной смартфон Nova Flip S — всего от $490 3 ч.
Открытая ИИ-модель Google DeepMind Cell2Sentence-Scale 27B совершила прорыв в терапии рака, который подтвердили учёные 3 ч.
SK hynix показала 245-Тбайт SSD серии PS1101 для дата-центров 4 ч.