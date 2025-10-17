Не тот сиквел, который фанаты ждали 20 лет: критики вынесли вердикт Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Многострадальный вампирский ролевой экшен Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 от издательства Paradox Interactive и разработчиков из британской студии The Chinese Room в преддверии релиза получил первые оценки критиков.

На сайте агрегатора Metacritic собралось уже около 40 обзоров Bloodlines 2 со средним рейтингом 64 % (PS5) и 67 % (PC). На OpenCritic картина схожая — 66 % при 15 отзывах (игру рекомендуют лишь 40 % журналистов).

Оригинальная Bloodlines, несмотря на удручающее техническое состояние и ощущение незаконченности, заслужила на релизе в 2004 году 80 % (Metacritic), а впоследствии стала культовой. Вторая часть эту историю повторит едва ли.

Рецензенты остались довольны интригующим сюжетом и хорошо прописанными персонажами, актёрской игрой, реализацией вампирских способностей в бою, красотой некоторых локаций и точно переданной атмосферой мира Тьмы.

В минусы проекту записали поверхностную ролевую составляющую, безжизненный открытый мир с однообразными побочными заданиями, линейность истории и иллюзию выбора, проблемы с балансом и производительностью на ПК.

Мила Пономарёва в обзоре для 3DNews назвала Bloodlines 2 невыразительной и сырой игрой, которая не способна «хоть в чём-то» дотянуться до культовой предшественницы и «оставляет после себя лишь горькое разочарование».

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 выйдет 21 октября на PC (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Игрокам достанется роль древнего вампира Фаир, в голове которого «поселился» вампирский детектив Фабиен из клана Малкавианов.