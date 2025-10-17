Фэнтезийный боевик Absolum приглянулся не только критикам, но и игрокам — 200 тысяч проданных копий и 91 % в Steam

Французский издатель Dotemu (Streets of Rage 4, TMNT: Shredder’s Revenge) совместно с канадской Guard Crush Games и анимационной студией Supamonks отчитался о первых успехах фэнтезийного роглайт-боевика Absolum.

Как стало известно, за прошедшие с релиза неделю и один день суммарные продажи Absolum на всех целевых платформах превысили 200 тыс. копий: «Мы невероятно гордимся растущим числом повстанцев, бросивших вызов Азре».

«С тех пор, как мы впервые зажгли огонь сопротивления в Таламе, прошла неделя, и за это время число участников нашего повстанческого движения, заслужившего признание критиков, официально превысило 200 000», — похвасталась Dotemu.

Издатель также передал «искреннюю благодарность» от команды и подчеркнул, что разработчики Absolum уже начали обрабатывать пользовательские отзывы. Анонс сопровождался новым трейлером игры с хвалебными отзывами критиков.

Напомним, журналисты оценили Absolum в среднем на 86−87 % (Metacritic). Обозреватели хвалят стремительный геймплей, приятную графику и атмосферный саундтрек, а ругают слабый сюжет и баланс сложности.

По сюжету после разрушительного катаклизма магия в Таламе под запретом. Этим для усиления контроля над страной воспользовался Солнечный король Азра, но теперь его режиму бросает вызов четвёрка повстанцев.

Absolum вышла 9 октября на PC (Steam), PS4, PS5 и Nintendo Switch. На площадке Valve игра заслужила более 2,1 тыс. «очень положительных» обзоров — на их основе пользовательский рейтинг составляет 91 %.