Основатель Nvidia лично доставил новейшие ИИ-ПК DGX Spark Илону Маску и Сэму Альтману

Не секрет, что основателя Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) и Илона Маска (Elon Musk) связывают доброжелательные отношения. Первый получил от второго новейшие на момент выхода модели электромобилей Tesla вне очереди, а глава Nvidia несколько лет назад передал Маску вычислительную систему DGX первого поколения. Теперь Хуанг решил повторить этот жест, передав в руки Маска компактный ПК DGX Spark с дарственной надписью.

Источник изображения: Nvidia, Tom's Hardware

Источник изображения: Nvidia, Tom's Hardware

Как отмечает Tom’s Hardware, не стал глава Nvidia забывать и про другого стратегического партнёра — главе OpenAI Сэму Альтману (Sam Altman) новейший DGX Spark тоже был вручён лично, но в рамках отдельной встречи. Известно, что Илон Маск и Сэм Альтман сейчас находятся не в лучших отношениях, и первый преследует OpenAI в судах, а руководство стартапа считает, что тем самым Маск пытается добиться более выгодного положения на рынке для собственной компании xAI.

Девять лет назад Дженсен Хуанг как раз передал Илону Маску экземпляр системы DGX-1 в стенах OpenAI, поскольку на тот момент миллиардер принимал участие в его деятельности и ещё не успел поссориться с прочими соратниками по стартапу. Чтобы вручить DGX Spark Илону Маску, главе Nvidia пришлось посетить Техас, где у аэрокосмической компании SpaceX есть стартовая площадка. Хуанг даже отшутился про «доставку самого маленького суперкомпьютера по соседству с самой большой ракетой». На экземпляре DGX Spark для Маска рукой Хуанга была сделана надпись «Из одной искры — мир интеллекта», а Маск ниже автографа главы Nvidia добавил «К Дженсену, к звёздам», использовав известное выражение на латыни.

Во время визита в штаб-квартиру OpenAI для передачи отдельного экземпляра DGX Spark основатель Nvidia сфотографировался с генеральным директором Сэмом Альтманом и президентом стартапа Грегом Брокманом (Greg Brockman). Добавим, что все желающие могут приобрести ориентированный на работу с ИИ мини-ПК DGX Spark за $3999, его характеристики описывались ранее.

Теги: nvidia, dgx spark, дженсен хуанг, сэм альтман, илон маск
