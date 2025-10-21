Инсайдер раскрыл, когда Bethesda анонсирует и выпустит Starfield для PS5

Разработчики из Bethesda Game Studios не спешат подтверждать релиз космической ролевой игры Starfield за пределами оригинальных целевых платформ. По слухам, официальный анонс задерживается.

Проверенный инсайдер Nate the Hate, отвечая на вопросы пользователей у себя в микроблоге, прокомментировал сроки презентации и премьеры окружённой слухами версии Starfield для PlayStation 5.

По данным Nate the Hate, анонс и релиз Starfield для PS5 состоятся лишь в 2026 году. Информатор также подтвердил, что запланированное на 2025-й второе дополнение к игре было отложено.

Ранее о переносе второго расширения для Starfield на весну 2026 года сообщало издание MP1st. Если верить источникам портала, версия игры для PS5 увидит свет вместе с предстоящим аддоном.

На исходе августа Bethesda Game Studios официально подтвердила работу над вторым DLC для Starfield. Сентябрьский тизер предполагал, что дополнение называется Terran Armada. О чём оно повествует, неясно.

Помимо второго дополнения, разработчики Starfield трудятся над новыми геймплейными системами и более увлекательными космическими путешествиями, о чём свидетельствовала августовская находка датамайнеров.

Первым и пока последним расширением для Starfield остаётся Shattered Space (вышло прошлой осенью) — посвящённый тайнам Дома Ва’руун аддон разочаровал игроков и критиков. В Steam у DLC до сих пор «в основном отрицательные» обзоры.