Сегодня 21 октября 2025
Инсайдер раскрыл, когда Bethesda анонсир...
Новости Software
Инсайдер раскрыл, когда Bethesda анонсирует и выпустит Starfield для PS5

Разработчики из Bethesda Game Studios не спешат подтверждать релиз космической ролевой игры Starfield за пределами оригинальных целевых платформ. По слухам, официальный анонс задерживается.

Источник изображения: Steam (JOHNnanis848)

Проверенный инсайдер Nate the Hate, отвечая на вопросы пользователей у себя в микроблоге, прокомментировал сроки презентации и премьеры окружённой слухами версии Starfield для PlayStation 5.

По данным Nate the Hate, анонс и релиз Starfield для PS5 состоятся лишь в 2026 году. Информатор также подтвердил, что запланированное на 2025-й второе дополнение к игре было отложено.

Источник изображения: Bethesda Softworks

Ранее о переносе второго расширения для Starfield на весну 2026 года сообщало издание MP1st. Если верить источникам портала, версия игры для PS5 увидит свет вместе с предстоящим аддоном.

На исходе августа Bethesda Game Studios официально подтвердила работу над вторым DLC для Starfield. Сентябрьский тизер предполагал, что дополнение называется Terran Armada. О чём оно повествует, неясно.

Источник изображения: Bethesda Softworks

Помимо второго дополнения, разработчики Starfield трудятся над новыми геймплейными системами и более увлекательными космическими путешествиями, о чём свидетельствовала августовская находка датамайнеров.

Первым и пока последним расширением для Starfield остаётся Shattered Space (вышло прошлой осенью) — посвящённый тайнам Дома Ва’руун аддон разочаровал игроков и критиков. В Steam у DLC до сих пор «в основном отрицательные» обзоры.

Источник:

Теги: starfield, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевая игра
