Автопроизводители начали готовиться к новому дефициту чипов, вызванному захватом Nexperia властями Нидерландов

Первоначально действия властей Нидерландов по переводу под свой контроль производителя чипов Nexperia были направлены как раз на защиту интересов региональной автомобильной промышленности, но по факту их последствия вызывают негативный эффект, который выражается в назревающем дефиците чипов и росте цен.

Сразу несколько источников продолжают освещать данную тему, указывая на сохраняющиеся противоречия между китайским подразделением Nexperia и головной структурой в Нидерландах, которая перешла под контроль местных властей по решению суда. С 2017 года Nexperia принадлежит китайской группе Wingtech Technology, и до 80 % продукции компании как раз обрабатываются на территории КНР. Власти Поднебесной запретили экспорт местной продукции Nexperia, поэтому у автопроизводителей за пределами Китая могут возникнуть проблемы с доступом к определённому ассортименту полупроводниковых компонентов.

Доля Nexperia на рынке автомобильных электронных компонентов в целом не превышает 5 %, но на том же китайском рынке она реализует около половины своей продукции. Кремниевые пластины с чипами Nexperia в основном обрабатываются на территории Германии и Великобритании, но для тестирования и упаковки они затем отправляются в Китай, откуда временно не могут быть экспортированы. Nexperia занимает ведущие позиции по поставкам определённых электронных компонентов для автомобильной промышленности, поэтому влиять на мировой рынок она способна вполне ощутимо.

Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) предупредила, что имеющихся на европейских складах чипов Nexperia хватит от силы на несколько недель. Некоторые из поставщиков признались, что вынуждены вспоминать опыт 2021 года, когда пандемия нарушила производственные планы участников рынка и вызвала серьёзнейший дефицит элементарных полупроводниковых компонентов. Участники рынка опасаются, что в сложившейся ситуации прогнозировать график поставок чипов Nexperia будет крайне сложно, поэтому предусмотреть резервный план действий необходимо уже сейчас. Сверка логистических процессов ведётся буквально на ежедневной основе. Уже сейчас часть производимых Nexperia компонентов доступна к заказу лишь с ожиданием в несколько месяцев. При этом крупнейшее китайское предприятие Nexperia ещё и готовится перейти на четырёхдневную рабочую неделю, что только усугубит дефицит продукции.

Volkswagen уже создал рабочую группу для решения возможных проблем, хотя пока их на себе не почувствовал. BMW и Stellantis пока только пытаются понять масштабы бедствия, взаимодействуя с поставщиками. Крупнейшими клиентами Nexperia являются BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen. Американские автопроизводители начали поиск альтернатив компонентам Nexperia ранее, а потому могут быть лучше защищены от последствий. По оценкам экспертов, мало кто из автопроизводителей полностью избежит влияния этого кризиса.

Руководство китайской Wingtech объяснило необходимость оставлять основную часть продукции на местном рынке требованиями правил экспортного контроля, но китайские чиновники на этот счёт официальной информации до сих пор не дали. По словам представителей Wingtech, в сложившейся ситуации следует винить американские власти, которые потребовали от правительства Нидерландов вывести Nexperia из-под влияния Wingtech под угрозой распространения своих санкций на первую из компаний. Министры экономики Нидерландов и КНР планируют провести срочные переговоры из-за возникшей проблемы с Nexperia.

Ресурс TrendForce поведал о прочих последствиях этих действий властей двух стран. Тайваньские производители чипов столкнулись с ростом заказов от участников рынка автомобильных компонентов, которые пытаются подстраховаться. В результате сроки поставок отдельных полупроводниковых компонентов выросли до трёх месяцев, а в текущем квартале ожидается рост цен на величину от 5 до 20 %, как минимум.