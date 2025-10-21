Кооперативный шутер Painkiller поступил в продажу

Разработчики из Anshar Studios совместно с издательством 3D Realms объявили о выпуске кооперативного шутера Painkiller. По случаю релиза был представлен зрелищный трейлер, демонстрирующий битвы с боссами, набор доступного оружия и другие геймплейные аспекты.

К сожалению, на момент публикации заметки у Painkiller не было рецензий на агрегаторах Metacritic и OpenCritic, а отзывы в Steam тоже появятся чуть позднее. Но на протяжении нескольких месяцев перед релизом авторы проекта выпускали геймплейные ролики, которые заставляли фанатов искренне переживать за дальнейшую судьбу всей франшизы.

Критике подвергались дизайн персонажей и заявленный уклон в сторону многопользовательских сражений, реализация режима с роглайк-элементами, а также общий уровень организации кооперативных забегов. Что удалось (и удалось ли вообще) исправить разработчикам в финальной версии Painkiller — станет известно в ближайшее время.

Painkiller предложит игроку примерить на себя роль одного из четырёх чемпионов, оказавшихся в чистилище за преступления против Небес. Здешнему герою предоставляется уникальная возможность искупить свою вину. Но для этого ему придётся остановить падшего ангела Азазеля, готового спустить на Землю армии демонов. Перед тем как добраться до финального злодея, нужно сначала устранить всех снующих демонов и трёх особо сильных противников — нефилимов.

Кооперативный шутер Painkiller доступен на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Есть текстовый перевод на русский язык.