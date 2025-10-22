Захваченная Нидерландами Nexperia восстановит поставки полупроводников только через несколько месяцев

Нидерландская компания Nexperia, располагающая производственными мощностями в нескольких странах мира, неожиданно обрела известность за пределами своего узкого сегмента рынка после скандала с захватом контроля над ней властями Нидерландов. В сети появляется всё больше подробностей об обстоятельствах инцидента и оценок его последствий.

В частности, ресурс South China Morning Post поясняет, что захват компании правительством Нидерландов был спровоцирован не только действиями американских властей, которые потребовали включить в санкционные списки тех производителей чипов, которые более чем на 50 % контролируются китайскими инвесторами. Поскольку материнская Wingtech Technology полностью владеет Nexperia с 2019 года, последней грозили серьёзные экспортные ограничения со стороны США. Власти Нидерландов решили устранить этот риск, не особо подумав о создании множества новых, в итоге способность Nexperia ритмично выпускать продукцию сейчас поставлена под угрозу.

Как напоминает источник, предприятие Nexperia в китайском Дунгуане обеспечивает обработку до 70 % её заказов, занимаясь тестированием и упаковкой чипов, получаемых из кремниевых пластин, направляемых в Китай с европейских предприятий компании. По сути, чтобы готовые чипы попали в руки тех же европейских автопроизводителей, они должны пройти завершающую стадию обработки в Китае. Подобное разделение труда уже вызывает проблемы в деятельности Nexperia.

Как известно, решением суда власти Нидерландов запретили на год менять организационную структуру Nexperia и делать ключевые кадровые перестановки, попутно сместив с поста генерального директора компании основателя материнской Wingtech Чжан Сюйчжэна (Zhang Xeuzheng). С начала октября власти Китая запретили китайскому подразделению Nexperia и его подрядчикам экспортировать продукцию без особого разрешения. Сложилась неприятная ситуация: кремниевые пластины из Европы продолжают поступать на китайское предприятие Nexperia, хотя и в меньших объёмах, но отгружать за пределы страны готовую продукцию оно не может. Китайское подразделение компании при этом запретило сотрудникам подчиняться распоряжениям штаб-квартиры в Нидерландах.

Имеющихся запасов кремниевых пластин китайской Nexperia хватит примерно до конца декабря, но уже сейчас компания переводит местное предприятие на четырёхдневный режим работы и сокращает объёмы выпуска продукции. Если же возникнет необходимость полностью перестроить цепочки поставок, чтобы исключить из производственных связей непокорное китайское подразделение, то на это у Nexperia уйдут многие месяцы, как считают эксперты. Кремниевые пластины обрабатываются компанией на территории Германии и Великобритании, а тестированием и упаковкой чипов занимаются площадки не только в Китае, но и на Филиппинах и в Малайзии.

До сих пор разветвлённая производственная сеть позволяла Nexperia поставлять более чем 10 млрд чипов ежегодно для нужд как многих автопроизводителей, так и компаний, связанных с сегментом потребительской электроники. В их число входят Apple, Tesla и Samsung Electronics. Похоже, прежняя структура бизнеса уже не позволит Nexperia спокойно работать в новых условиях. Вместо единого центра управления полномочия придётся делить между несколькими.

Как отмечает один из аналитиков Anbound Чжоу Чао (Zhou Chao), спровоцировать власти Нидерландов на захват Nexperia могло и строительство крупного предприятия в Шанхае, которое должно заняться выпуском чипов для автопрома с использованием кремниевых пластин типоразмера 300 мм и технологии нового поколения с оксидом металла. Потратив на строительство нового предприятия $1,7 млрд, материнская Wingtech рассчитывала загрузить его заказами и в конце сентября пригласила крупных акционеров посетить новую площадку. Возникли риски концентрации производства в Китае в ущерб европейскому бизнесу Nexperia, и это стало дополнительным стимулом для властей Нидерландов решиться на непопулярные меры.