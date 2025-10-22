Сегодня 22 октября 2025
Microsoft повысила цены на девкиты Xbox с $1500 до $2000 — это «отражает макроэкономические изменения»

Повысив цены на потребительские приставки Xbox и подписки на игровые сервисы, Microsoft решила не оставлять без внимания и разработчиков. Компания решила сделать дороже и Xbox Development Kit (XDK) — специальную версию консоли для создателей игр, сообщает The Verge со ссылкой на собственные источники.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Стоимость XDK выросла с $1500 до $2000, то есть на 33 %. «Эта корректировка отражает макроэкономические изменения. Мы по-прежнему стремимся обеспечивать разработчиков высококачественными средствами и поддержкой», — говорится в адресованном разработчикам сообщении. Только в этом году Microsoft повышала цены на потребительские версии Xbox в мае и сентябре — за полгода старшая в линейке Xbox Series X подорожала на $150; в начале октября выросли цены на подписку Game Pass.

Последнее подорожание потребительских приставок в Microsoft также объяснили «изменениями макроэкономической ситуации». Рост цен примерно соответствует величине трамповских пошлин на ввоз товаров из Китая, хотя компания стремится нарастить производство и в других странах, чтобы ослабить влияние тарифов. Новые цены на XDK вступают в силу немедленно и касаются не только американских разработчиков, но и их коллег из других стран. «Макроэкономическая ситуация», впрочем, может включать в себя не только пошлины, но также колебания валютных курсов, производственные затраты и другие факторы.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

XDK действительно стоит дороже потребительских приставок, потому что включает в себя несколько комплектов оборудования, позволяя тестировать игры как для Xbox Series X, так и для младшей Xbox Series S; объём памяти составляет 40 Гбайт, а не 16 Гбайт, как у старшей потребительской консоли. В XDK больше вычислительных блоков, есть средства отладки и тестирования игр, а на передней панели — три порта USB, дисплей и пять программируемых кнопок.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
microsoft, xbox, консоли
