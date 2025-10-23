Квартальная выручка Tesla выросла на 12 %, но чистая прибыль упала на 37 %

Полноценный квартальный отчёт Tesla, который был опубликован накануне, предоставил инвесторам поводы как для радости, так и для огорчения. Например, совокупная выручка выросла на 12 % до $28 млрд, а выручка от реализации электромобилей поднялась в годовом сравнении на 6 % до $21,2 млрд, но объёмы выпуска машин сократились, а чистая прибыль упала на 37 % до $1,37 млрд.

Операционная прибыль Tesla в третьем квартале сократилась на 40 % до $1,62 млрд, операционные расходы выросли сразу на 50 % до $3,43 млрд, а капитальные сократились на 36 %. При этом компания нарастила свободный денежный поток на 46 % до $4 млрд и завершила квартал с $41,6 млрд денежных средств и высоколиквидных активов. Норма операционной прибыли сократилась за год почти вдвое до 5,8 %, общая норма прибыли сократилась лишь с 19,8 до 18 %. По сути, финансовому положению компании мало что угрожает, но в электромобильном бизнесе имеются проблемы.

В частности, совокупный объём выпуска электромобилей Tesla в третьем квартале сократился на 5 % до 447 450 штук. Если наиболее массовые и популярные Model Y и Model 3 в объёмах выпуска просели всего на 2 % до 435 826 штук, то все прочие модели упали на 56 % до 11 624 штук. По сути, к этой группе относятся не только флагманские Model S и Model X, которые даже после косметического обновления кажутся довольно устаревшими и весьма дорогими на фоне многих китайских конкурентов, но и спорный во многих смыслах электрический пикап Cybertruck.

Объёмы поставок электромобилей Tesla при этом в третьем квартале выросли на 7 % год к году до 497 099 штук, а последовательно они вообще подскочили на 21,6 %, поскольку на рынке США спрос временно взлетел из-за завершения программы субсидирования электромобилей в сентябре. По сути, Tesla продавала машины со склада, а фактические объёмы производства сокращались. На это указывает и динамика изменения складских запасов, они в годовом сравнении сократились с 19 до 10 дней.

Кстати, объёмы поставок Model 3 и Model Y выросли на 9 % год к году, а последовательно вообще поднялись на 29 %, но все прочие модели хоть и выросли в полтора раза до 15 933 штук последовательно, в годовом сравнении просели в объёмах поставок на 30 %. Tesla особо отмечает, что в третьем квартале вывела на рынок более доступные начальные версии Model Y и Model 3 Standard, в Китае предложила шестиместную Model YL, а ещё начала предлагать в США и Европе спортивную Model Y Performance.

Семейство Model Y в целом вышло на рынок Индии, оно же с начала года остаётся самой популярной машиной на рынках Норвегии, Швейцарии и Исландии, а также в Финляндии по итогам третьего квартала. Сентябрь стал рекордным для продаж Model Y в Дании и Нидерландах. На немецком предприятии Tesla уже выпущено более 100 000 рестайлинговых Model Y. Южная Корея стала третьим по величине рынком сбыта продукции Tesla после Китая и США. Все эти достижения компания в своей презентации пыталась противопоставить снижению объёмов производства.

К слову, в прошлом квартале компания отгрузила рекордное количество электромобилей (497 099 штук), а ещё она получила рекордные выручку, которая превысила ожидания рынка, и свободный денежный поток. Так называемые регуляторные кредиты продолжают поддерживать бизнес компании, в третьем квартале по этой статье было получено $417 млн, хотя это и заметно меньше прошлогодних $739 млн. Tesla обещает начать массовое производство грузовиков Semi и беспилотных такси Cybercab в 2026 году, а ещё у неё уже готовы производственные линии первого поколения для массового выпуска человекоподобных роботов Optimus.

Один только рост таможенных тарифов в отношении автокомпонентов потребовал от Tesla увеличения затрат на их закупку в размере $400 млн в прошлом квартале. Регуляторные кредиты тоже принесли лишь $429 млн. В следующем году Tesla обещает резко нарастить капитальные затраты — не исключено, что ради запуска в производство новых моделей и роботов. По крайней мере, сейчас Илон Маск (Elon Musk) надеется, что до конца следующего года массовый выпуск роботов Optimus удастся наладить.

В октябре Tesla приступила к распространению обновления FSD версии 14, которое унаследовало программную основу от модели Robotaxi, попутно улучшив работу автопилота в ряде ситуаций: объезд возникающих на пути препятствий, предоставление приоритета спецтранспорту и выбор места для автоматической парковки на этапе составления маршрута в навигации.

Опция FSD стала доступна клиентам Tesla в Австралии и Новой Зеландии, ведётся подготовка к запуску комплекса на территории Китая, а ещё компания готовится к выходу с этой технологией на европейский рынок. В общей сложности, инвесторы уловили в заявлениях Tesla больше негативных сигналов, а потому акции компании после публикации квартального отчёта опустились в цене на 4 %. Аналитики в среднем ожидают, что по итогам текущего года объёмы поставок электромобилей Tesla сократятся на 8,5 %.

Количественно Маск не стал описывать производственный план на текущий год, но выразил готовность увеличить объёмы выпуска электромобилей, спрос на которые должен подпитываться прогрессом в развитии технологий автопилота. По крайней мере, беспилотное такси Cybercab должно пользоваться «сумасшедшим спросом», по мнению руководителя компании. До конца этого года фирменные роботакси начнут передвигаться без водителя за рулём в новых районах Остина, а в целом их эксплуатация в той или иной форме будет до конца текущего года развёрнута в восьми или десяти крупных городах США.