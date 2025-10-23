Сегодня 23 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Квартальная выручка Tesla выросла на 12 ...
реклама
Новости Hardware

Квартальная выручка Tesla выросла на 12 %, но чистая прибыль упала на 37 %

Полноценный квартальный отчёт Tesla, который был опубликован накануне, предоставил инвесторам поводы как для радости, так и для огорчения. Например, совокупная выручка выросла на 12 % до $28 млрд, а выручка от реализации электромобилей поднялась в годовом сравнении на 6 % до $21,2 млрд, но объёмы выпуска машин сократились, а чистая прибыль упала на 37 % до $1,37 млрд.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Операционная прибыль Tesla в третьем квартале сократилась на 40 % до $1,62 млрд, операционные расходы выросли сразу на 50 % до $3,43 млрд, а капитальные сократились на 36 %. При этом компания нарастила свободный денежный поток на 46 % до $4 млрд и завершила квартал с $41,6 млрд денежных средств и высоколиквидных активов. Норма операционной прибыли сократилась за год почти вдвое до 5,8 %, общая норма прибыли сократилась лишь с 19,8 до 18 %. По сути, финансовому положению компании мало что угрожает, но в электромобильном бизнесе имеются проблемы.

В частности, совокупный объём выпуска электромобилей Tesla в третьем квартале сократился на 5 % до 447 450 штук. Если наиболее массовые и популярные Model Y и Model 3 в объёмах выпуска просели всего на 2 % до 435 826 штук, то все прочие модели упали на 56 % до 11 624 штук. По сути, к этой группе относятся не только флагманские Model S и Model X, которые даже после косметического обновления кажутся довольно устаревшими и весьма дорогими на фоне многих китайских конкурентов, но и спорный во многих смыслах электрический пикап Cybertruck.

Объёмы поставок электромобилей Tesla при этом в третьем квартале выросли на 7 % год к году до 497 099 штук, а последовательно они вообще подскочили на 21,6 %, поскольку на рынке США спрос временно взлетел из-за завершения программы субсидирования электромобилей в сентябре. По сути, Tesla продавала машины со склада, а фактические объёмы производства сокращались. На это указывает и динамика изменения складских запасов, они в годовом сравнении сократились с 19 до 10 дней.

Кстати, объёмы поставок Model 3 и Model Y выросли на 9 % год к году, а последовательно вообще поднялись на 29 %, но все прочие модели хоть и выросли в полтора раза до 15 933 штук последовательно, в годовом сравнении просели в объёмах поставок на 30 %. Tesla особо отмечает, что в третьем квартале вывела на рынок более доступные начальные версии Model Y и Model 3 Standard, в Китае предложила шестиместную Model YL, а ещё начала предлагать в США и Европе спортивную Model Y Performance.

Семейство Model Y в целом вышло на рынок Индии, оно же с начала года остаётся самой популярной машиной на рынках Норвегии, Швейцарии и Исландии, а также в Финляндии по итогам третьего квартала. Сентябрь стал рекордным для продаж Model Y в Дании и Нидерландах. На немецком предприятии Tesla уже выпущено более 100 000 рестайлинговых Model Y. Южная Корея стала третьим по величине рынком сбыта продукции Tesla после Китая и США. Все эти достижения компания в своей презентации пыталась противопоставить снижению объёмов производства.

К слову, в прошлом квартале компания отгрузила рекордное количество электромобилей (497 099 штук), а ещё она получила рекордные выручку, которая превысила ожидания рынка, и свободный денежный поток. Так называемые регуляторные кредиты продолжают поддерживать бизнес компании, в третьем квартале по этой статье было получено $417 млн, хотя это и заметно меньше прошлогодних $739 млн. Tesla обещает начать массовое производство грузовиков Semi и беспилотных такси Cybercab в 2026 году, а ещё у неё уже готовы производственные линии первого поколения для массового выпуска человекоподобных роботов Optimus.

Один только рост таможенных тарифов в отношении автокомпонентов потребовал от Tesla увеличения затрат на их закупку в размере $400 млн в прошлом квартале. Регуляторные кредиты тоже принесли лишь $429 млн. В следующем году Tesla обещает резко нарастить капитальные затраты — не исключено, что ради запуска в производство новых моделей и роботов. По крайней мере, сейчас Илон Маск (Elon Musk) надеется, что до конца следующего года массовый выпуск роботов Optimus удастся наладить.

В октябре Tesla приступила к распространению обновления FSD версии 14, которое унаследовало программную основу от модели Robotaxi, попутно улучшив работу автопилота в ряде ситуаций: объезд возникающих на пути препятствий, предоставление приоритета спецтранспорту и выбор места для автоматической парковки на этапе составления маршрута в навигации.

Опция FSD стала доступна клиентам Tesla в Австралии и Новой Зеландии, ведётся подготовка к запуску комплекса на территории Китая, а ещё компания готовится к выходу с этой технологией на европейский рынок. В общей сложности, инвесторы уловили в заявлениях Tesla больше негативных сигналов, а потому акции компании после публикации квартального отчёта опустились в цене на 4 %. Аналитики в среднем ожидают, что по итогам текущего года объёмы поставок электромобилей Tesla сократятся на 8,5 %.

Количественно Маск не стал описывать производственный план на текущий год, но выразил готовность увеличить объёмы выпуска электромобилей, спрос на которые должен подпитываться прогрессом в развитии технологий автопилота. По крайней мере, беспилотное такси Cybercab должно пользоваться «сумасшедшим спросом», по мнению руководителя компании. До конца этого года фирменные роботакси начнут передвигаться без водителя за рулём в новых районах Остина, а в целом их эксплуатация в той или иной форме будет до конца текущего года развёрнута в восьми или десяти крупных городах США.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Tesla возродила режим автопилота Mad Max — самый агрессивный и склонный к мелким превышениям скорости
Дешёвая Tesla Model Y выглядит как насмешка над покупателями: в ней всё сделано так, чтобы её не купили
Доля Tesla на рынке электромобилей США рухнула до 38 % — это минимум с 2017 года
Выпуском ИИ-чипов для Tesla в США будут заниматься как Samsung, так и TSMC
Apple урезала производство iPhone Air из-за слабого спроса, но увеличит выпуск iPhone 17 и 17 Pro
Рост цен на память продолжается — NAND начала обгонять DRAM
Теги: tesla, электромобиль, статистика, финансы, илон маск
tesla, электромобиль, статистика, финансы, илон маск
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.