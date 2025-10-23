Илон Маск пообещал искоренить бедность во всём мире с помощью роботов Optimus и роботакси

Выступление генерального директора Tesla Илона Маска (Elon Musk) на квартальном отчётном мероприятии было сосредоточено на обсуждении перспективных направлений развития бизнеса типа человекоподобных роботов Optimus и роботакси Cybercab, серийный выпуск которых компания обещает начать в следующем году. Глава Tesla заявил, что эти решения позволят создать мир, в котором не будет бедности.

Инвесторов огорчил тот факт, что Илон Маск на квартальном мероприятии не стал упоминать прогноз по количеству отгруженных электромобилей на этот год, и многие аналитики сошлись в мнении, что динамика поставок будет отрицательной. Быстро переключившись на тему роботакси, глава компании заявил, что их распространение будет «шокирующей волной». По его словам, на дорогах планеты уже эксплуатируются миллионы электромобилей марки, которые могут стать полностью автономными в управлении всего лишь за счёт программного обновления, а ещё Tesla выпускает пару миллионов таких машин ежегодно.

В июле, напомним, Маск обещал, что к концу текущего года сервис беспилотных такси Tesla сможет обслуживать половину населения США. Теперь он ограничился менее смелыми заявлениями, согласно которым зона обслуживания роботакси в Остине расширится к концу этого года, а всего к этому моменту подобные машины будут работать в восьми или десяти крупных городах США, хотя во многих случаях они будут передвигаться с водителями за рулём или на переднем пассажирском сидении. Подобная экспансия важна для совершенствования бортового программного обеспечения и накопления опыта, как подчеркнул Маск.

Непосредственно выручка Tesla от реализации FSD в прошлом квартале сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда она достигла $326 млн. В минувшем квартале на долю FSD пришлось менее 2 % всей выручки Tesla.

После автопилота и роботакси глава Tesla переключился на обсуждение человекоподобных роботов, которые для компании могут стать самым важным продуктом в истории. Он даже заявил, что «Optimus станет великолепным хирургом». Подобные сферы применения этих роботов Маск ранее не обсуждал, ограничиваясь их внедрением на конвейерах предприятий или в сфере ухода за пожилыми гражданами или детьми. В совокупности с автопилотом, как считает Маск, роботы Optimus «позволят создать мир, в котором нет бедности, и каждый может получить доступ к лучшим медицинским услугам». Новую версию Optimus, условно именуемую V3, компания планирует продемонстрировать публике в первом квартале 2026 года.

Маск плавно перевёл тему с производства роботов на предстоящее голосование акционеров по поводу утверждения десятилетнего плана компенсации его труда, который подразумевает выплату за период до $1 трлн при поэтапном достижении определённых целей. Миллиардер заявил, что без подобных выплат в свой адрес не сможет удерживать под «сильным влиянием» огромную армию роботов, которую хочет построить. Разумеется, миллиардер при этом рассчитывает сохранить за собой и пост главы компании Tesla.