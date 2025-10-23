Сегодня 23 октября 2025
Захваченная Нидерландами Nexperia возобновила поставки в Китай, но Европа осталась без чипов

Ситуация вокруг нидерландской компании Nexperia, которую власти страны решили взять под свой контроль против воли китайских владельцев, продолжает развиваться драматически. Получая «полуфабрикаты» из Европы, компания до сих пор доводила чипы до готовности на своём китайском предприятии, затем отправляя их по всему миру. Политика нарушила эту цепочку, но на внутренний рынок Китая поставки продукции были возобновлены.

Источник изображения: Nexperia

Источник изображения: Nexperia

Об этом со ссылкой на осведомлённые источники сообщило агентство Reuters. Напомним, что ранее власти Китая запретили экспорт продукции китайского предприятия Nexperia без особого разрешения. Сообщается, что теперь китайские дистрибьюторы продукции компании начали её получать с местного предприятия. Все расчёты за эту продукцию отныне будут осуществляться только в юанях, тогда как ранее для этого использовались исключительно иностранные валюты типа доллара США. Дистрибьюторам Nexperia также велено вести расчёты с клиентами в национальной валюте Китая.

При этом головная структура Nexperia в Нидерландах сейчас пытается найти подрядчиков за пределами Китая для тестирования и упаковки своих чипов. Переговоры с китайским подразделением пока прогресса не демонстрируют. Головная структура Nexperia также предупредила своих клиентов в Китае о том, что не может гарантировать качество продуктов, поставляемых со своего китайского предприятия. Штаб-квартира также заявила, что поиски подрядчиков по упаковке чипов за пределами Китая начались ещё до захвата компании властями Нидерландов, и отказа от услуг китайской площадки сами по себе не подразумевают.

Во вторник между министрами торговли КНР и Нидерландов состоялись телефонные переговоры по теме ситуации с Nexperia, но пока никаких устраивающих все стороны решений так и не принято. Глава General Motors Мэри Барра (Mary Barra) во время своего выступления на квартальном отчётном мероприятии признала, что наложенные властями КНР ограничения на экспорт чипов могут оказать влияние на бизнес этой компании в сфере сборки автомобилей. Внутри GM уже создана рабочая группа, которая круглосуточно работает над обеспечением непрерывности поставок. Тем временем, министр экономики ФРГ вчера заявил, что проведёт совещание с автопроизводителями и поставщиками компонентов на тему ситуации вокруг Nexperia.

Руководство Volkswagen также сообщило сотрудникам, что не исключает перебоев в производстве автомобилей из-за ситуации с Nexperia, но не стало связывать предстоящую приостановку сборки моделей Golf и Tiguan на головном предприятии в Германии именно с этой проблемой. Сделать паузу компанию якобы вынуждают перебои с поставками иных комплектующих, никак с Nexperia не связанных.

nexperia, производство микросхем, кризис, полупроводники, китайские производители
