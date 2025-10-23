Сегодня 23 октября 2025
Илон Маск снова наобещал с три короба: роботакси, армия роботов и миллионы электромобилей

Как можно судить по итогам третьего квартала, даже временный всплеск спроса на электромобили Tesla в США не позволил компании нарастить фактические объёмы поставок, а руководство воздержалось от упоминания прогноза на текущий год. Зато в более отдалённой перспективе Tesla сможет выпускать по 3 млн машин в год, как заявил её руководитель.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

Другое значение, равное 2 млн выпускаемых машин в год, Илон Маск (Elon Musk) упоминал в контексте перехода к автопилоту и запуску сервиса роботакси в более широких масштабах. Тем не менее, когда представитель Wolfe Research спросил его о планах компании нарастить объёмы производства электромобилей, Маск пояснил, что на выпуск 3 млн машин ежегодно Tesla может выйти в течение ближайших 24 месяцев. «Я думаю, даже быстрее, чем за 24 месяца», — добавил Илон Маск, подчеркнув, что существенным драйвером роста станет роботакси Cybercab, серийный выпуск которого компания надеется наладить в следующем году.

На вопрос о стратегии экспансии сервиса роботакси Маск ответил следующее: «Даже если регуляторы не дали бы нам такую возможность, мы всё равно стали бы делать это, осторожно подходя к освоению нового рынка». Здесь уместно вспомнить, что в окрестностях Сан-Франциско фирменные такси Tesla ездят с водителями за рулём, и автоматика не управляет машиной на основной части маршрута, но подобные ограничения в значительной степени носят бюрократический, а не технический характер. В том же Остине страхующие водители находятся на переднем пассажирском месте, а до конца этого года Tesla надеется вывести свои роботакси на улицы восьми или десяти крупных городов США в общей сложности. Даже если роботакси будут ездить по улицам под управлением человека, как пояснил Маск, это позволит компании собирать необходимые для обучения своих нейросетей данные. Ещё три месяца назад Маск был уверен, что к концу года фирменные роботакси смогут обслуживать до половины всего населения США.

В отношении роботов Optimus, которым Маск предсказуемо уделял много внимания на минувшем отчётном мероприятии, появилось сразу несколько важных новостей. Во-первых, он выразил уверенность, что в будущем такие роботы смогут выступать в роли квалифицированных хирургов и помогут победить бедность во всём мире. Во-вторых, Маск пояснил, что ему нужна власть над Tesla для сильного влияния на «армию роботов», которую компания собирается построить. В-третьих, он заявил, что в первом квартале следующего года будет представлена третья версия Optimus, а серийное производство может начаться до конца 2026 года.

Когда Маска спросили, насколько дизайн роботов Optimus позволяет им сейчас приблизиться к моменту серийного производства, глава компании невозмутимо заявил, что «аппаратный дизайн не будет заморожен даже в момент старта производства, и совершенствование будет постоянным». Генеральный директор Tesla признал, что создать человекоподобного робота не так просто технически — по крайней мере, с точки зрения кинематики кистей, которые были бы столь же умелыми и ловкими, как человеческие.

В какие сроки будет доведён до условного совершенства фирменный автопилот, Илон Маск, вопреки собственной традиции, говорить на отчётном мероприятии не стал, но заявил: «Я почти на 100 %, нет, даже не почти, на 100 % уверен, что мы сможем создать неконтролируемый человеком полный автопилот с уровнем безопасности, значительно превосходящем человека». Уже почти на протяжении девяти лет Маск каждый год обещает выпустить полный автопилот на рынок к концу каждого следующего года. В этом месяце он от соответствующих обещаний каким-то чудом воздержался.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
tesla, optimus, fsd, электромобиль, илон маск
