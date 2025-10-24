Apple начала поставки ИИ-серверов, собранных на предприятии в Техасе

Договорённости, которые были достигнуты между действующим президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) и главой Apple Тимом Куком (Tim Cook) в августе этого года, подразумевали инвестиции со стороны этой компании в американскую экономику в размере $600 млрд за четыре года. Одним из результатов данной политики недавно стал запуск поставок ИИ-серверов для инфраструктуры Apple, собранных в Техасе.

О данном событии Apple отчиталась в минувший четверг по собственной инициативе, указав на профильную деятельность производственной площадки в Хьюстоне, штат Техас. Серверные системы местной сборки будут поставляться для использования в корпоративной вычислительной инфраструктуре по всей стране, как отметили представители Apple. Запуск их производства состоялся с опережением первоначально намеченного графика. Данное оборудование будет играть «ключевую роль в обеспечении работы Apple Intelligence и Private Cloud Compute», как подчеркнул операционный директор компании Сабих Хан (Sabin Khan). Объёмы выпуска продолжат расширяться в следующем году. ИИ-серверы местной сборки являются очень энергоэффективными, как подчёркивают в Apple.

Ранее свои серверы Apple производила за пределами США, теперь за счёт усилий по локализации сборки компания будет способствовать созданию тысяч новых рабочих мест у себя на родине. Имя непосредственного подрядчика, который будет заниматься выпуском этого серверного оборудования в Хьюстоне, не уточняется, но им вполне может оказаться Foxconn. Компании Apple выгоднее выставлять своё имя на передний план, рассказывая о локализации производства продукции, поскольку на подобную активность с её стороны рассчитывают американские власти.