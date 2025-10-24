Intel рассчитывает на максимальный рост рынка ПК за последние пять лет и жалуется на дефицит

Публикация квартального отчёта Intel вызвала рост курса акций компании более чем на 10 %, поскольку она не только избавилась от убытков, но и выразила надежду на дальнейший рост спроса на свою продукцию. По итогам текущего года, как считает руководство Intel, ёмкость рынка ПК вырастет до 290 млн штук, продемонстрировав самую высокую динамику с 2021 года.

Подобный прогноз на квартальной отчётной конференции прозвучал из уст финансового директора Intel Дэвида Зинснера (David Zinsner). Если учесть, что по итогам прошлого года IDC оценивала ёмкость рынка ПК в 263 млн штук, то её рост до 290 млн ПК в текущем году действительно будет выдающимся для этой пятилетки (+10 %). В текущем квартале продуктовое направление бизнеса Intel продемонстрирует последовательный рост выручки, но с точки зрения объёмов поставок не сможет обеспечить удовлетворение всего спроса. Как признались представители Intel, сейчас наблюдаются ограничения в объёмах выпуска продукции по технологиям Intel 7 и Intel 10, а дефицит кремниевых подложек в целом характерен для большинства охватываемых производителем сегментов рынка.

Как подчеркнуло руководство Intel, эти ограничения сейчас не позволяют компании в полной мере удовлетворить спрос на свои изделия как в серверном, так и в клиентском сегментах рынка. Своего пика проблемы с доступностью сырья достигнут в первом квартале следующего года, после чего Intel рассчитывает на поэтапную нормализацию ситуации.

Intel традиционно не упустила шанс подчеркнуть, что сроки выхода процессоров Panther Lake, выпуск которых налажен с использованием технологии 18A в США, не смещаются относительно первоначально намеченных. До конца текущего года будет представлена дебютная модель семейства, а расширение ассортимента Panther Lake намечено на 2026 год. На освоение техпроцесса 18A в целом компания направит $18 млрд капитальных вложений, и в настоящий момент уровень выхода годной продукции в рамках этой технологии не столь высок, чтобы благотворно влиять на норму прибыли, но уже достаточен для начала серийного производства продукции и удовлетворения спроса на неё.

Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) в ходе беседы с аналитиками на отчётном мероприятии добавил, что освоение техпроцессов 18A и 14A идёт «невероятно высокими темпами», а услуги компании по упаковке чипов с использованием передовых методов пользуются хорошим спросом. Квартальная выручка Intel уже четвёртый период подряд превосходит ожидания аналитиков, в основных сегментах рынка позиции компании достаточно сильны, по мнению её руководства.