Сегодня 24 октября 2025
Автопроизводители из Европы, США и Японии готовятся к дефициту чипов из-за национализации Nexperia

Принадлежащий китайской компании производитель Nexperia обрёл мировую известность благодаря действиям правительства Нидерландов, которое перевело бизнес под свой контроль. Nexperia специализируется на автомобильных полупроводниках, так что автопроизводители по всему миру бьют тревогу из-за назревающего дефицита. Тем временем китайское подразделение Nexperia не намерено выполнять распоряжения головной компании.

Источник изображения: Ford Motor

Источник изображения: Ford Motor

С 2019 года компания Nexperia принадлежит китайской Wingtech Technology, но в этом квартале власти Нидерландов сместили с поста генерального директора Чжана Сюйчжэна (Zhang Xuezheng) и передали все права управления независимой администрации в Нидерландах. Китайское подразделение Nexperia лишь недавно стало снабжать своих дистрибьюторов продукцией местного производства, а китайские власти до сих пор поддерживают ограничения на её экспорт, которые были введены сразу после захвата штаб-квартиры властями Нидерландов. Переговоры министров торговли двух стран к видимому прогрессу не привели, и теперь крупные автопроизводители по всему миру один за одним начинают предрекать возникновение глобального дефицита полупроводниковых компонентов.

BMW, General Motors, Honda и Volkswagen уже высказали свою озабоченность таким развитием событий. Генеральный директор и президент Ford Motor Джим Фарли (Jim Farley) заявил на этой неделе, что в среду был в Вашингтоне, и что американское правительство уже работает над устранением назревающего кризиса вокруг Nexperia. Эта компания обрабатывает кремниевые пластины со своими чипами на предприятиях в Европе, но упаковкой их в готовые изделия занимается китайское предприятие. Политический скандал нарушил цепочки поставок, и скоро имеющиеся запасы готовой продукции будут истощены, а многим автопроизводителям нечем их будет заменить в ближайшие месяцы.

Глава Ford назвал проблему с Nexperia политической, а потому требующей и политического решения. Чтобы избежать серьёзных потерь для автопрома в четвёртом квартале, нужно действовать сообща и очень быстро, как дал понять Фарли. По его словам, кризисом могут быть поражены все автопроизводители мира.

От самой Nexperia также исходят тревожные сигналы. Как ранее сообщало агентство Reuters, компания уведомила японских производителей автокомпонентов, что не сможет гарантировать поставки чипов для их нужд. Японская ассоциация автопроизводителей получила вчера от Nexperia соответствующее официальное уведомление.

Европейские чиновники также начинают подключаться к решению проблемы и ведут консультации с региональными автопроизводителями. Volkswagen заявил, что сможет продолжить выпуск машин на следующей неделе, но ситуация с доступностью полупроводниковых компонентов в целом остаётся рискованной и непредсказуемой. Власти Германии сегодня направили КНР дипломатическую ноту протеста в связи с ограничениями на экспорт чипов, произведённых на китайском предприятии Nexperia. Среди немецких автопроизводителей много крупных клиентов этой компании.

Как отмечает Nikkei Asian Review, подразделение Nexperia China считает, что решение головной структуры об отставке находящегося в Шэньчжэне вице-президента по мировым продажам и маркетингу Джона Чанга (John Chang) не имеет юридической силы в Китае. Все обязательства по подписанным Джоном Чангом контрактам, который по совместительству являлся и коммерческим директором Nexperia, китайское подразделение компании намерено исполнять и поддерживать.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
