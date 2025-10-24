Легендарный трюк с ведром из The Elder Scrolls V: Skyrim попал в игру совершенно случайно

Одним из первых завирусившихся после релиза элементов The Elder Scrolls V: Skyrim оказался трюк с надеванием вёдер на голову NPC. Как выяснилось, хитрость попала в легендарную RPG совершенно случайно.

Об истоках знаковой лазейки в недавнем интервью порталу FRVR рассказал ведущий дизайнер The Elder Scrolls V: Skyrim Брюс Несмит (Bruce Nesmith), покинувший Bethesda Game Studios в 2021 году.

По словам Несмита, возможность поместить на голову NPC ведро с целью остаться незамеченным не была запланирована разработчиками Skyrim и за время производства даже ни разу не тестировалась.

«Это была чистая случайность. Думаю, никто за время разработки даже не пытался поместить ведро на чью-либо голову. Об этом стало известно только после выхода игры!» — вспоминает Несмит.

Несмит подчеркнул, что трюк с ведром в Skyrim стал лишь следствием той работы, которую команда Bethesda Game Studios проделала с механиками и системами симуляции в основе мира игры.

«Вы ощущаете себя частью [Тамриэля], чувствуете свободу, развиваете своего персонажа, при этом находясь там. Это я. Я здесь. Вы ощущаете себя своим персонажем», — заявил Несмит.

Обнаруженная в Skyrim хитрость позволяет обворовывать NPC прямо у них «на глазах». Трюк работал во всех переизданиях и даже Fallout 4, однако из Starfield лазейку убрали. Впрочем, игроки нашли альтернативные способы кражи с помощью вёдер.