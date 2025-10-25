Сегодня 25 октября 2025
Власти США готовятся запретить экспорт китайских чипов, изготовленных с использованием американского ПО

Сохраняющееся противостояние США и КНР в сфере внешней торговли заставляет стороны придумывать всё новые способы воздействия на оппонента, и американские власти рассматривают возможность ограничения поставок китайских компонентов, разработанных и изготовленных с использованием американского программного обеспечения.

Источник изображения: Intel

Речь идёт о попытке ограничить поставки из Китая полупроводниковых изделий, которые были изготовлены на территории страны с использованием американского программного обеспечения. Дополнительно могут быть наложены ограничения на поставки из Китая сложных устройств, работающих под управлением американского программного обеспечения. Под эту категорию легко попадают ноутбуки, как можно догадаться.

В первой половине текущего месяца американский президент Дональд Трамп (Donald Trump) уже выражал готовность наложить ограничения на поставки в Китай некоего «критически важного программного обеспечения» с 1 ноября, но теперь речь идёт о продукции, которая производится в Китае с использованием американского программного обеспечения. Впрочем, пока всё ограничивается лишь обсуждением плана, и его реализация на практике вообще может не состояться, как поясняет Reuters со ссылкой на собственные осведомлённые источники.

Министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent) в беседе с журналистами дал понять, что «рассматриваются все варианты», и если новые ограничения в сфере программного обеспечения будут введены, они наверняка будут применяться в координации с партнёрами по так называемой «большой семёрке» стран. Представители посольства КНР в США заявили, что первая из стран выступает против «применения односторонних юридических мер по экстерриториальному принципу», и в случае необходимости готова решительно защищать свои законные права и интересы.

При этом ряд источников выражает надежду, что власти США ограничатся лишь угрозами введения таких мер, но не станут их применять на практике, поскольку это навредит мировой экономике, да и администрировать подобный режим будет крайне сложно. Власти США пытаются использовать подобный аргумент в качестве противовеса китайских ограничений на экспорт редкоземельных минералов, которые больно ударили по американской экономике. В мае Трамп уже предпринимал попытку ввести ограничения на поставку в Китай программного обеспечения для разработки чипов, но переговоры с властями КНР позволили в дальнейшем смягчить его позицию. До конца месяца должна состояться встреча политических лидеров США и Китая, на которой существующие противоречия неизбежно будут обсуждаться.

Теги: сша, китай, китайские производители, санкции, разработка чипа
