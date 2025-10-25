Samsung принимает участие в разработке чипа для спутниковых модемов Starlink с функцией ИИ

О сотрудничестве Samsung с компаниями Илона Маска (Elon Musk) в последнее время больше говорилось в контексте выпуска ИИ-чипов для Tesla, но южнокорейский гигант задействован и в решении задач, стоящих перед Starlink. Этот провайдер спутниковой связи привлёк Samsung к разработке чипа для интеллектуального модема, используемого в собственной инфраструктуре.

По сути, этот компонент будет использоваться в спутниковых сетях связи поколения 6G, как сообщает The Korea Economic Daily. Один из руководителей полупроводникового подразделения Samsung Electronics недавно встречался с представителями SpaceX для обсуждения этой инициативы, как отмечает источник. Перед разработчиками поставлена задача создания чипа, который позволит клиентским устройствам напрямую соединяться со спутниками связи Starlink, минуя наземную вспомогательную инфраструктуру. По прогнозам аналитиков, к 2040 году ёмкость рынка телекоммуникационного оборудования за счёт внедрения таких решений вырастет до $530 млрд.

Samsung разрабатывает модем семейства Exynos, который не только способен работать в спутниковых сетях связи, но и наделён собственным ускорителем, отвечающим за искусственный интеллект. Последний позволит модему предсказывать траектории движения спутников и оптимизировать условия приёма и передачи данных в масштабе реального времени. Испытания прототипов показали, что идентификация сигнала и возможности предсказания параметров канала улучшены в 55 и 42 раза соответственно по сравнению с традиционными модемами.

В прошлом месяце SpaceX приобрела частотный спектр за $17 млрд, чтобы использовать его для развития спутниковых сетей связи 6G. Сотрудничество с Samsung в сфере разработки модемов также является частью стратегического плана компании Илона Маска. На недавней квартальной отчётной конференции он признался, что Samsung будет выпускать по заказу Tesla не только чип AI6, но и его предшественника AI5, хотя в последнем случае заказы будут распределяться между Samsung и TSMC. Подобные чипы Tesla намерена использовать не только в бортовых системах своих электромобилей, но и в составе серверной вычислительной инфраструктуры, а также внутри человекоподобных роботов Optimus.